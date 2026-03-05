Pokémon Pokopia Geheimgeschenke: Alle aktuellen Codes im März 2026

Alle aktuellen Geheimgeschenke für Pokémon Pokopia.

Pokémon Pokopia macht zwar vieles anders als die großen RPG-Geschwister, aber auf eine Sache ist auch in diesem Cozy-Ableger Verlass: Geheimgeschenke sind wieder da! Damit könnt ihr euch regelmäßig kostenlose Items und vielleicht sogar seltene Pokémon sichern, wenn die Pokémon Company sie verteilt.

Hinweis: Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Sobald es neue Geheimgeschenk-Codes für das Spiel gibt, findet ihr sie also hier in der Übersicht.

Alle aktuellen Geheimgeschenke in Pokopia

Ohne Code: Ditto-Teppich (Frühkäuferbonus bis 31. Januar 2027)

Letzte Aktualisierung am 05. März 2026.

Wie löse ich Geheimgeschenke ein?

Um Geheimgeschenke zu empfangen, müsst ihr an einen PC in der Nähe von Pokémon-Centern gehen. Es spielt dabei keine Rolle, ob ihr die Gebäude bereits wieder aufgebaut habt. Sie sind meistens nur für einen bestimmten Zeitraum verfügbar und verfallen danach. Außerdem könnt ihr jede Belohnung nur einmal pro Account empfangen.

Dann geht ihr wie folgt vor:

geht zu einem PC an einem Pokémon-Center wählt “Items erhalten” wählt “Geheimgeschenke” Geschenke ohne Code: wählt “per Internet empfangen” Geschenke mit Code: wählt “Per Seriencode empfangen”

Ihr findet Geheimgeschenke an den PCs der Pokémon-Center unter "Items erhalten".

Benötige ich Nintendo Switch Online?

Nein. Zum Empfangen von Geheimgeschenken ist ein kostenpflichtiges Abo nicht notwendig, allerdings müsst ihr logischerweise eine aktive Internetverbindung haben.

Geschenke überprüfen: Wenn ihr diese Option wählt, seht ihr alle bisher von euch eingelösten Geheimgeschenke und wann ihr die jeweiligen Items erhalten habt.

Habt ihr alles erledigt, solltet ihr die Belohnung sofort erhalten. Der Ditto-Teppich, den ihr euch aktuell bereits als Frühkäuferbonus schnappen könnt, landet also direkt in eurem Inventar.

