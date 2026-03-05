Pokémon Pokopia Rucksack vergrößern: Mit diesen Upgrades schleppt ihr viel mehr Items durch Welkwüstia

So vergrößert ihr euer Inventar in Pokémon Pokopia.

Schon nach wenigen Stunden mit Pokémon Pokopia werdet ihr feststellen, dass eure Inventar-Plätze knapp werden. Zu Beginn kann der Standard-Rucksack gerade einmal 20 Stapel transportieren, was viel zu wenig ist. Zum Glück könnt ihr eure Taschen aber deutlich erweitern, was ihr auch so früh wie möglich tun solltet.

So vergrößert ihr euren Poké-Rucksack

Upgrades für mehr Inventarplatz im Rucksack müsst ihr im Laden gegen Münzen kaufen, allerdings sind sie nicht von Anfang an verfügbar. Erst wenn ihr die Umgebungslevel von Welkwüstia und der angrenzenden Gebiete erhöht habt, schaltet ihr die jeweiligen Vergrößerungen frei.

1:01 Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!

Autoplay

Um Zugriff auf den Laden zu bekommen, müsst ihr mit den PCs vor Pokémon-Centern in den verschiedenen Regionen interagieren. Das funktioniert auch, wenn die Gebäude anfangs noch zerstört sind. Münzen bekommt ihr für den Abschluss von täglichen Challenges.

Wann könnt ihr die Upgrades im Laden kaufen?

Packen für Anfänger (100g): ab Welkwüstia Stufe 2, vergrößert den Rucksack auf 30 Plätze und schaltet die Schnelltasche frei, die zusätzliche 10 Plätze bereithält.

ab Welkwüstia Stufe 2, vergrößert den Rucksack auf 30 Plätze und schaltet die Schnelltasche frei, die zusätzliche 10 Plätze bereithält. Packen für Fortgeschrittene (500g): ab Kargbergia Stufe 2, vergrößert den Rucksack auf 60 Plätze.

ab Kargbergia Stufe 2, vergrößert den Rucksack auf 60 Plätze. Packen für Profis (1000g): ab Trübküstia Stufe 2, vergrößert den Rucksack auf 90 Plätze.

ab Trübküstia Stufe 2, vergrößert den Rucksack auf 90 Plätze. Packen für absolute Profis (1500g): ab Glitzerwolkia Stufe 2, vergrößert den Rucksack auf 120 Plätze.

Die angrenzenden Gebiete nach der Startwelt Welkwüstia sind Trübküstia über das Tor im Osten und Kargbergia über das Tor in der Höhle im Westen.

Beide Tore könnt ihr öffnen, sobald ihr Welkwüstia auf Stufe 3 gebracht habt. Ich würde euch auch empfehlen, so schnell wie möglich die Rucksack-Upgrades zu kaufen, da sie euch das Leben spürbar erleichtern und ihr nicht ständig zurück zu euren Kisten rennen müsst.

Glitzerwolkia könnt ihr erst erreichen, wenn ihr die Questlines der vorherigen drei Gebiete abgeschlossen habt. Für das letzte Upgrade müsst ihr also einige Stunden Spielzeit einplanen. Ich hatte das vierte Areal etwa nach 20 Stunden erreicht, aber es geht auch schneller, wenn ihr euch ranhaltet.

Ihr werdet den Platz dringend brauchen

Insgesamt könnt ihr also mit allen vier Upgrades und der Schnelltasche, die wie eine übliche Quickbar funktioniert, bis zu 130 Item-Stapel mit euch herumtragen. Das ist eine ganze Menge, aber die werdet ihr bei der Vielzahl von verschiedenen Gegenständen und Ressourcen auch brauchen.

Für noch mehr Lagerplatz müsst ihr auf die großen Lagerkisten warten, die insgesamt Platz für jeweils 60 Item-Slots bieten. Die erste davon könnt ihr ebenfalls im Laden kaufen, sobald Welkwüstia Level 3 erreicht. Danach müsst ihr sie gegen Pokémetallbarren an der Werkbank herstellen.

Was denkt ihr: Seid ihr mit dem Inventar-Management zufrieden oder wünscht ihr euch noch mehr Quality-of-Life-Funktionen und mehr Platz?