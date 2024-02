Morgen könnten Switch-Remakes von Pokémon Gold/Silber enthüllt werden: Dicker Hinweis kurz vor Pokémon Presents 2024 aufgetaucht

Gibt es morgen etwa Pokemon Gold und Silber für Nintendo Switch zu sehen?

Am 27. Februar 2024 findet erneut der sogenannte Pokémon Day statt. Zur Feier des besonderen Tages wird am Nachmittag ein Pokémon Presents-Livestream ausgestrahlt, während dem Neuankündigungen zu kommenden Pokémon-Games erwartet werden. Nun ist ein Hinweis aufgetaucht, der insbesondere alle alteingesessenen Fans freuen dürfte: Vielleicht kehren Pokémon Gold und Silber auf die Nintendo Switch zurück!

Alle Infos zu Pokémon Presents 2024 findet ihr hier:

Dieser Hinweis auf Switch-Remakes zu Pokémon Gold/Silber wurde kürzlich entdeckt

Darum geht es genau: The Pokémon Company hat zur Ankündigung des Pokémon Presents-Events vor wenigen Tagen einen kurzen Teaser-Clip unter anderem auf YouTube hochgeladen. Wie die Website Nintenduo (via GameRant) entdeckt hat, wurde in der Videobeschreibung das Spiel Pokémon Gold verknüpft, dies sei allerdings lediglich in der YouTube-App sichtbar:

In der YouTube-App ist in der Videobeschreibung zu Pokemon Presents 2024 das Spiel Pokemon Gold verknüpft.

Derartige Verknüpfungen können dafür sorgen, dass Videos einfacher via Suchmaschinen gefunden werden. Sollte also tatsächlich eine Neuauflage der zweiten Pokémon-Generation auf dem Pokémon Presents 2024-Event angekündigt werden, ergibt eine derartige SEO-Maßnahme seitens Nintendo also durchaus Sinn. Dass es sich hierbei schlicht um einen Fehler handelt, ist aber nicht ausgeschlossen.

So oder so, bestätigt ist damit zwar noch lange nichts, allerdings sind Remakes von Pokémon Gold und Silber nicht unwahrscheinlich: In der Vergangenheit tauchten bereits wiederholt Gerüchte dazu auf. Bereits 2020 entdeckten Fans Hinweise darauf, dass uns eventuell Switch-Neuauflagen der zweiten Gen im Stile von Pokémon Let's Go, Pikachu und Evoli erwarten könnten.

Oder doch Schwarz-/Weiß-Remake? Neben Remakes von Gold und Silber gab es in den vergangenen Wochen und Monaten ebenfalls Gerüchte über mögliche Switch-Neuauflagen von Pokémon Schwarz und Weiß.

Viele Fans hoffen auf eine Rückkehr in die Einall-Region, da mit Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle zuletzt die 4. Generation neu aufgelegt wurde und logischerweise Generation 5, also Schwarz und Weiß, als nächstes folgen müsste. Aber auch hierbei handelt es sich nur um eine Spekulation. Morgen sind wir dann schlauer!

Wann findet Pokémon Presents 2024 zum Pokémon Day statt?

Datum: 27. Februar 2024 (Dienstag)

Uhrzeit: 15 Uhr deutscher Zeit (entspricht 6 am PST)

Wo kann ich den Pokémon Presents 2024-Livestream schauen? Auf dem offiziellen Youtube-Kanal von Pokémon.

Die beiden Pokémon-Editionen Gold und Silber erschienen ursprünglich in Europa am 06. April 2001 für den Game Boy und markieren als Nachfolger von Rot, Blau und Gelb die zweite Generation von Game Freaks langlebiger Taschenmonster-Reihe.

Wie sollten mögliche Nintendo Switch-Remakes von Pokémon Gold und Silber eurer Meinung nach aussehen? Hättet ihr gerne ein Spiel im Stil von Let's Go, Pikachu und Evoli oder doch lieber ein klassisches Remake?