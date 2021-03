Pokémon-Sammelkarten in jedem Happy Meal: Endlich auch in Deutschland

Pokémon feiert seinen 25. Geburtstag. Und das nicht nur mit neu angekündigten Spielen für die Nintendo Switch, sondern auch mit Sammelkarten in jedem Happy Meal bzw. Kids Menü bei McDonalds. Nachdem die Aktion bereits in den USA für Aufsehen sorgte, verkündete die Fast Food Kette auf ihrer deutschen Webseite, dass die Aktion bald auch bei uns startet.

Pokémon-Sammelkarten in jedem Happy Meal

Pokémon-Sammelkarten sind beliebt wie lange nicht mehr. Wer die richtigen Karten erwischt, hält wertvolle Schätze in den Händen. Das ist mit einer der Gründe, warum in den USA den Kindern bereits die Happy Meals vor der Nase weggeschnappt wurden. Denn mit jedem Happy Meal gab es auch Pokémon-Karten geschenkt, die sogar Scalper auf den Plan riefen. Dieses absurde Ausmaß könnte eventuell bald bei uns wiederholen, wenn die Aktion auch hierzulande startet.

Wann gibt es die Pokémon-Karten bei McDonalds? Vom 11. März bis zum 7. April 2021 warten in jedem Happy Meal vier Pokémon-Sammelkarten und ein Überraschungsgeschenk.

Was für Karten kann das Happy Meal enthalten? Die deutsche Webseite von McDonalds gibt keine Auskunft darüber, welche Karten uns erwarten. Bisafans.de vermutet allerdings aufgrund des Werbebildes, dass es sich um die gleichen Karten wie in den USA handeln wird. Ist das der Fall, wird es in der Aktion 50 verschiedene Pokémon-Sammelkarten geben, die sich folgendermaßen zusammensetzen:

24 normale Karten mit allen Starter-Pokémon

1 normale Pikachu-Karte

24 Holo-Karten mit allen Starter-Pokémon

1 Holo-Pikachu-Karte

In einem Happy Meal sollen jeweils drei normale Karten und eine Holo-Karte enthalten sein, die mit einem 25 Jahre-Symbol versehen sind.

Um was für Überraschungsgeschenke handelt es sich? Neben den Karten erhaltet ihr entweder große Sticker, kleine Sticker, einen Pikachu-Rahmen oder eine Deckbox.

Mehr zum kuriose Hype um die Pokémon-Sammelkarten

Falls ihr selbst Pokémon-Karten sammelt und wissen wollt, wie wertvoll eure Sammlerstücke sind, dann schaut in unseren Guide zur Wertbestimmung rein. Dort erklären wir euch, wovon der Wert einer Karte abhängt und wie ihr ihn bestimmen könnt.

Was sagt ihr zur McDonalds-Aktion? Sammelt ihr die Karten und werdet euch welche durch die Happy Meals besorgen?