Forza Horizon 6-Youtuber zeigt die perfekte Methode, um Credits und Skillpunkte zu farmen - und euer Auto macht fast alles automatisch

Wer sich die ganz teuren Schlitten in Forza Horizon 6 leisten will, muss entweder lange sparen oder Tricks anwenden.

Grundsätzlich gibt es in Forza Horizon 6 keinen wirklichen Mangel an Credits. Denn für viele Aktionen und Rennen bekommt ihr sie, allerdings kann es dennoch dauern, bis man sich eines der teureren Autos oder Spielerhäuser leisten kann.

Deshalb kursieren aktuell ein paar Methoden durchs Netz, wie ihr möglichst schnell an möglichst viele Credits kommen könnt. Eine besonders effektive hat der Youtuber XMBWesley herausgefunden (via gamesradar.com).

13:24 Forza Horizon 6 im Test: Die Spitze der Open World-Racer?

Autoplay

Youtuber demonstriert effektive Farming-Methode für Skillpunkte und Credits

In seinem Video demonstriert der YouTuber die Methode, die er zwar als "Money Glitch" bezeichnet, dafür aber keinen Fehler des Spiels ausnutzt.

Das benötigt ihr: Ganz generell braucht ihr für die Methode eigentlich nur einen Subaru Impreza 22B-STI Version 1998, den ihr für knapp 86.000 Credits auf der Autoshow erwerben könnt. Anschließend geht ihr wie folgt vor:

Stellt die Fahrhilfen im Schwierigkeitsgrad-Menü auf "Alle Hilfen". Das aktiviert unter anderem das assistierte Bremsen und die automatische Lenkung.

Ladet über das Event-Lab Menü die Strecke mit dem Code 121 812 769 .

. Fahrt die Strecke!

Und das ist alles. Da auf der Piste etliche zerstörbare Hindernisse stehen, bekommt ihr dafür entsprechende Credits sowie Boni und füllt im Nu eure Skillpunkleiste – was sich wiederum nach und nach in immer mehr Skillpunkten niederschlägt. Und da ihr alle Hilfen aktiviert habt, macht euer Auto fast alles automatisch.

Die Skillpunkte könnt ihr dann wiederum investieren, um Wheel-Spins und Credit-Boni für den Subaru Impreza freizuschalten. Ist das Auto komplett aufgelevelt, könnt ihr ein weiteres Exemplar kaufen und den Vorgang wiederholen – wie ihr ganz generell die Strecke beliebig oft fahren könnt und immer Skillpunkte und Credits kassiert.

Das komplette Video von XMBWesley könnt ihr euch hier anschauen:

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Somit bekommt ihr in relativ kurzer Zeit sehr viele Credits, mit denen ihr euch auch teure Vehikel und Häuser in der Spielwelt leisten könnt.

Bedenkt aber dabei, dass damit auch ein gewisser Teil der Faszination von Forza Horizon 6 flöten geht, weil das Credits sammeln und aufleveln durch die "natürliche" Erkundung wesentlich befriedigender sein kann.

Falls ihr ein paar generelle Tipps braucht, wie ihr eure Credits-Einnahmen im Spiel erhöhen könnt, schaut gerne im unten verlinkten Artikel vorbei.

Forza Horizon 6 ist seit dem 19. Mai 2026 für Xbox Series X/S und PC erhältlich und der neueste Teil der Open World-Rennspielreihe von Playground Games.

Dieses Mal geht es nach Japan, wo ihr euch wie in den bisherigen Ablegern in zahlreichen Renn-Events messt, Herausforderungen absolviert und die riesige Spielwelt erkundet. Eine Version für die PlayStation 5 ist angekündigt und soll im Laufe des Jahres veröffentlicht werden.