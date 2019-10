Für Pokémon Schwert & Schild benötigt ihr doch ein Online-Abo (Update)

Nintendo hat sich erneut zum Thema geäußert. Demnach benötigt ihr zur Nutzung der Online-Funktionen von Pokémon Schwert & Schild doch eine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft.

Diese könnt ihr, anders als zunächst vermutet, ingame über einen Menüpunkt erwerben. An dieser Stelle ein Dankeschön an User Maryokutai, der uns auf den möglichen Fehler aufmerksam gemacht hat.

Originalmeldung

Wer auf der Nintendo Switch online spielen möchte, der benötigt eine kostenpflichtige Mitgliedschaft. So ist es zumindest bislang. Dem Anschein nach wird sich das allerdings bei Pokémon Schwert & Schild erstmals ändern. Laut der offiziellen Website wird es im Spiel die Möglichkeit geben, die Online-Funktion auch ohne Abo zu erwerben.

Schwert & Schild ohne Nintendo-Abo online spielbar

Die Meldung dürfte Switch-Besitzer überraschen, wurde solch eine Möglichkeit seitens Nintendo bislang noch nicht kommuniziert.

"Dieses Spiel beinhaltet eine Ingame-Kaufoption für Spieler, die keine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft besitzen."

Der Haken an der Sache: Laut der offiziellen Quelle wird diese Möglichkeit allerdings nicht in allen Ländern angeboten. Ob wir in Deutschland von dieser Option Gebrauch machen können, ist daher ungewiss.

Welche Kosten fallen an? Hierzu gibt es leider noch keine Information. Zum Vergleich: Ein einmonatiges NSO-Abo kostet 3,99 Euro, ein Jahres-Abo 19,99 Euro. Allzu hoch sollten die Online-Kosten für Pokémon Schwert & Schild dementsprechend nicht ausfallen.

Was ihr rein spielerisch vom neuen Pokémon erwarten dürft, das hat meine Kollegin Ann-Kathrin für euch in einer ausführlichen Preview zusammengefasst.

Pokémon Schwert & Schild erscheint am 15. November 2019 exklusiv für die Nintendo Switch.

Werdet ihr Schwert & Schild online spielen?