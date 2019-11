Alle Pokémon aus Schwert & Schild geleakt, aber ein Liebling fehlt

Pokémon Schwert und Schild erscheint zwar erst in knapp zwei Wochen, über das Wochenende wurden aber etliche bislang unbestätigte Pokémon geleakt, die wir angeblich in den Editionen fangen können. Mittlerweile kursiert eine Liste im Netz, die den kompletten Galar-Pokédex abdecken soll.

Achtung, Spoiler. Wer sich nichts vorweg nehmen lassen will, der sollte ab hier nicht mehr weiterlesen.

Stimmt dieser Leak, dann müssen Fans jetzt gleich zwei schlechten Nachrichten verdauen:

Game Freak hat mehr Pokémon aus dem Spiel gestrichen, als zunächst angenommen zwei beliebte Starter-Pokémon aus der ersten Generation tauchen in der Liste nicht auf

Jedoch ist hierbei äußerste Vorsicht geboten. Offiziell bestätigt sind folgende Angaben nicht.

Galar-Pokédex soll angeblich 400 Pokémon umfassen

Was ist neu? Ein Spieler, der Schwert und Schild wohl schon vorzeitig in die Hände bekommen konnte, hat seinen Bildschirm abfotografiert und offenbart dabei (via "Centro Pokémon LEAKS" ) die Grenzen des Galar-Pokédex: Dieser umfasst angeblich lediglich 400 Biester.

Mittlerweile gibt es allerdings über 800 Pokémon. Ist an dem Leak etwas dran, dann hat Game Freak also ordentlich mit dem Rotstift angesetzt.

Eternatus y la linea evolutiva de Dreep-Drakloak-Dragapult pic.twitter.com/38ONifgNek — Centro Pokémon LEAKS (@CentroLeaks) November 3, 2019

Wir haben die angebliche Liste aus 400 Pokémon unten im Artikel aufgeführt, sodass ich selbst nachschauen könnt, welcher eurer Lieblinge es ins Spiel geschafft hat.

Bisasam und Schiggy fehlen womöglich in Schwert und Schild

Zwei fehlende Monster müssen wir an dieser Stelle aber erwähnen: Denn offenbar müssen wir in Pokémon Schwert und Schild auf Schiggy und Bisasam verzichten.

Der dritte Gen 1-Starter im Bunde, Glumanda, hat es samt Entwicklungen offenbar ins Spiel geschafft. Nur vom sympathischen Planzenmonster und seinem Schildkrötenkumpel fehlt jede Spur.

Viele Fans sind natürlich enttäuscht. Unter anderem in den Kommentaren unter Tweets des Bisasam-Fanaccounts "Bulbasaur Propaganda" teilen Bisa-Fans ihre Trauer über das angebliche Fehlen des Pflanzen-Starters.

Es gibt aber Hoffnung: Es kursiert nämlich außerdem (das ebenfalls unbestätigte) Gerücht, dass der Galar-Pokédex nach Abschluss der Story noch erweitert wird. Bisasam und Schiggy könnten also im Endgame fangbar sein. Aber warten wir's ab.

Hier sind 400 Pokémon aus Schwert & Schild in einer Liste

In der unteren Liste findet ihr lediglich die englischen Namen der Pokémon. Nintendoeverything hat alle offiziell bestätigten sowie alle bisher geleakten Monster aufgelistet.

Wer an dieser Stelle noch ein, zwei Tränen vergießen möchte, der kann mithilfe der Suchfunktion (Strg+F) nach "Bulbasaur" (englischer Name von Bisasam) oder nach Shiggy suchen. Spoiler: Ihr werdet in dieser Liste keinen der beiden finden.