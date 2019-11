Pokémon Schwert & Schild: Geleakte Bilder zeigen Starter-Entwicklungen

Pokémon Schwert & Schild erscheint am 15. November 2019 für Switch, knapp zwei Wochen vor dem Release des neuesten Taschenmonster-Abenteuers kursieren aber bereits etliche Leaks zu Pokémon im Netz, die Entwickler Game Freak noch gar nicht offiziell enthüllt hat. Darunter die Entwicklungen der drei Starter-Pokémon.

Die drei Starter-Pokémon der Galar-Region kennen wir bereits seit der offiziellen Enthüllung von Schwert und Schild. Nur ihre Entwicklungen hält Game Freak bislang eben geheim.

Die drei Anfangs-Pokémon aus Schwert & Schild:

Was ist neu? Übers Wochenende sind Bilder zu den Evolutionen der Anfangs-Biester durchgesickert, die aus einem Guide/Lösungsbuch zum Spiel stammen und unter anderem vom Twitter-User The Devious verbreitet wurden.

Natürlich solltet ihr die unteren Bilder mit Vorsicht genießen. Die sehen zwar authentisch aus, sind aber eben nicht offiziell.

Das sollen die beiden Entwicklungen von Hopplo sein:

Better look at Scorbunny's evos - Cinderace & Raboot #PokemonSwordShield #pokemonleak pic.twitter.com/GCr7JKhRm7

Hier werden angeblich die ersten Entwicklungsformen von Chimpep und Memmeon gezeigt:

Grookey and sobble evos appear to have been leaked before this twitter account got deleted pic.twitter.com/5lU9YcVHYS