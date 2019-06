Bei den ganzen Highlights der E3-Nintendo Direct ist diese Info vielleicht etwas untergegangen: Messebesucher können Pokémon Schwert & Schild in einer Demo anspielen - und haben dabei zwei brandneue Gen 8-Pokémon entdeckt. Wir stellen sie euch vor

Pokémon Schwert und Schild

Liste aller bekannten neuen Pokémon

Neues Pokémon: Yamper

Typ: Elektro

Hunde-Freunde aufgepasst, mit Yamper können wir uns diesmal einen Corgi in den Pokéball holen. Einen CORGI. Ganz genau, die brot-ähnliche Hunderasse mit den kurzen Stummelbeinchen. Und das ist nicht verwunderlich, schließlich ist die Galar-Region Großbritannien nachempfunden und die Queen gilt selbst als große Corgi-Liebhaberin.

Yamper entzückt gerade viele Pokémon-Fans und sorgt jetzt schon für zahlreiche Memes im Netz.

Mit dem neuen Dynamax-Feature können wir Yamper sogar in einen Riesen-Corgi verwandeln und selbst dann ist er immer noch furchtbar niedlich.

Neues Pokémon: Impidimp

Typ: Unlicht/Fee

Der Preis für den wohl besten Pokémon-Namen der 8. Generation geht bislang an Impidimp. Ein Kobold-Pokémon vom Typen Unlicht und Fee.

Pokémon Schwert und Schild erscheint am 15. November 2019 exklusiv für Nintendo Switch.

Welche neuen Pokémon gibt es und was erwartet uns in Sachen Gameplay? Alle Infos zu Pokémon Schwert und Schild findet ihr hier in der Übersicht.