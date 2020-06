Pokémon Schwert und Schild-DLC ermöglicht sogar Gigadynamax-Shinys

Auf der offiziellen Internetseite zu Pokémon Schwert und Schild gibt es neue Informationen zu den kommenden DLCs. Eine Neuigkeit aus der Insel der Rüstung-Erweiterung stößt bei den Fans auf besonders viel Gegenliebe und Vorfreude: Mit der Dyna-Suppe dürft ihr künftig auch herkömmliche Pokémon für die Gigadynamaximierung fit machen.

Pokémon Schwert & Schild-Fans freuen sich extrem auf die Dyna-Suppe

Dyna-Suppe? Richtig gelesen: Mit dem Insel der Rüstung-DLC halten auch einige spezielle Zutaten Einzug, aus denen ihr euer ganz eigenes Süppchen köcheln könnt. Die Dyna-Suppe hat eine ganz besondere Eigenschaft. Ihr könnt damit Pokémon quasi in Gigadynamax-Varianten verwandeln.

Was bringt das? Insbesondere Fans, die schon eine ganze Weile spielen, freuen sich über die neue Dyna-Suppe. Vorher war es nämlich so, dass ihr nur die Gigadynamax-Formen bekommen konntet, wenn ihr sie in den entsprechenden Raids fangt.

Jetzt könnt ihr aber anscheinend auch euer Lieblings-Pokémon zu einer Gigadynamax-Variante umfunktionieren. Das heißt gleichzeitig offenbar auch, dass ihr Shiny-Varianten ebenfalls zu Gigadynamax-Pokémon machen könnt. Was bei den Fans bereits die Fantasie anregt und für Vorfreude sorgt.

I cant wait to turn my shiny venasuar into gigantamax venasuar — yvhv (@yvhv45) June 4, 2020

WAIT MAX SOUP LETS ANY POKEMON GIGANTAMAX??

MY SHINY CORVIKNIGHT CAN FINALLY GMAX......... — oceandi tweets? (@oceandiagonale) June 3, 2020

Ob das wirklich mit allen Pokémon funktioniert, steht noch nicht ganz fest. Auf der offiziellen Seite heißt es, "auch manche der Pokémon, die dich auf deinen Reisen begleitet haben, könnten dadurch in der Lage sein, die Gigadynamaximierung durchzuführen".

"In the Isle of Armor, you can make "Max Soup", which when a Pokémon with the potential to Dynamax drinks it, it can become Gigantamax"

YEAH BABEY — Siggy (@kittykatmreow) June 2, 2020

Fraglich bleibt zum Beispiel, ob das Ganze auch mit den Starter-Pokémon oder speziellen Pokémon wie Melmetal funktioniert. Vor allem die erforderlichen Zutaten könnten zusätzlich dafür sorgen, dass die Dyna-Suppe eher selten zum Einsatz kommt.

Granted, I gotta wonder if there are any limitations to using Max Soup.

Odds are you have to provide the ingredients for it, or maybe it's limited to which Pokemon can even use it (like the starters or Melmetal). — KomodoZero (@Komodo_Zero) June 2, 2020

Einige Fans fürchten jetzt aber auch schon um das Besondere an den Raids, die dadurch an Bedeutung verlieren könnten.

/ pokemon spoilers

i hope max soup is like really hard to make or temporary or smth because it kinda makes raids pointless, — Shion@comms open (@IrunaBara) June 2, 2020

Andere Fans sehen das wiederum ganz anders.

"In the Isle of Armor, you can make "Max Soup", which when a Pokémon with the potential to Dynamax drinks it, it can become Gigantamax"



big if true, because seriously, scrrrrew the raid system — The Darsenator (@DarsenMcPanda) June 2, 2020

Mehr zu der Insel der Rüstung-Erweiterung zu Pokémon Schwert und Schild verrät zum Beispiel der neue Trailer. Aber da gibt es noch viel mehr: Unter anderem kehren wohl stolze 141 alte Pokémon in den DLCs ins Spiel zurück.

Wie findet ihr die Dyna-Suppe? Freut ihr euch schon drauf, ein bestimmtes Pokémon damit zu füttern?