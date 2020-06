Genre: RPG Entwickler: Game Freak Plattform: Switch Release: 17. Juni 2020

Am 17. Juni 2020 erscheint mit Die Insel der Rüstungen der erste von insgesamt zwei DLCs zum Switch-RPG Pokémon Schwert & Schild. Im Rahmen eines Pre-Briefings konnte GamePro bereits im Vorfeld einen Blick auf die kommende Erweiterung werfen und stellt euch hier die Neuerungen und Besonderheiten im Detail vor.

Alle neuen Inhalte des 1. DLCs im Überblick

Neues Gebiet "Insel der Rüstungen" und eine komplett neue Story-Kampagne

Neue Charaktere, unter anderem unser Mentor Mastrich und die Rivalen Sophora und Saverio

Neues legendäres Pokémon "Dakuma" samt Entwicklung "Wulaoso"

Über 100 wiederkehrende (alte) Pokémon, unter anderem Sichlor, Mewtu und mehr: Hier sind alle dazukommenden DLC-Pokémon in der Liste

Neue Gigadynamax-Formen für die Starter

Neue Outfits für unsere Trainerin/unseren Trainer

Was kostet der DLC? Die Insel der Rüstungen ist Teil des Erweiterungspass und kann nur zusammen mit dem zweiten Inhalt namens Schneelande der Krone erworben werden. Das Paket mit beiden Erweiterungen kostet derzeit im eShop der Nintendo Switch 29,99 Euro.

Besonderheiten & Neuerungen von Die Insel der Rüstungen im Detail

Was haben wir gesehen? Im Rahmen des Pre-Briefings konnten wir uns einen Eindruck von den ersten 30 Minuten des DLCs verschaffen und dabei bereits einen Blick auf die Spielwelt und die generelle Struktur der Story werfen.

Wie lang der DLC wird, konnte uns The Pokémon Company noch nicht im Detail verraten. Die Spielzeit hänge vom Spielstil ab, grundsätzlich gebe es dank der neuen Inhalte "jede Menge zu tun".

Keine Arenen mehr

Anders als im Hauptspiel besuchen wir im DLC keine Arenen, sondern stolpern durch die Türen des Dojos von Meister Mastrich, der uns prompt als neue Schülerin aufnimmt und im Laufe der Kampagne mit neuen Aufträgen versorgt.

So läuft die Story ab: Im Dojo müssen wir unsere Kampfkünste unter Beweis stellen und erhalten als Lehrling das legendäre Pokémon Dakuma, das den Dreh- und Angelpunkt der Story darstellt.

Zusammen unserem neuen Kampf-Pokémon müssen wir uns erst einmal in einem Training beweisen und erhalten danach Zugriff auf einen von zwei Türmen: dem "Turm des Unlichts" und den "Turm des Wassers". Im Unlicht-Turm entwickeln wir dann unser Dakuma zu einem Wulaoso mit fokussiertem Stil weiter, im Wasser-Turm wird unser Dakuma hingegen zu einem Wulaoso mit fließendem Stil.

Die Krux? Wir können uns nur für einen der beiden Türme entscheiden. Was hinter den Kampfstilen genau steckt, können wir aber noch nicht sagen. Vermutlich nimmt unser Wulaoso aber einfach nur den jeweiligen Typen des Turms an, also Wasser oder eben Unlicht.

Komplette Open World

Der erste DLC sticht vor allem deshalb heraus, weil die Spielwelt nun aus einer einzigen großen Naturzone besteht. Sprich: Während wir durch die Insel der Rüstungen streifen, können wir konstant die Kamera frei bewegen. Pokémon sind direkt sichtbar, so wie wir es aus dem Hauptspiel kennen.

Der großen Open World-Traum vieler Pokémon-Fans wird damit also im kleinen Rahmen wahr, doch die Neuerung bringt einen großen Nachteil mit sich: Städte gibt es nämlich nicht. Wir besuchen lediglich das Dojo sowie die beiden Türme, in denen wir Dakuma entwickeln.

Immerhin: Die Gegenden sind diesmal abwechslungsreicher als die in der Naturzone des Hauptspiels. Während des DLC-Abenteuers streifen wir durch weite Graslande und Strände, wagen uns in labyrinthische Hölensysteme und schlagen uns durch eine riesige Wüste, in der Sandstürme toben und unsere Sicht einschränken. Überall treffen wir unterschiedliche Pokémon, die wir schnappen, um unseren Pokédex zu komplettieren.

Wie die neue DLC-Map aussieht, zeigen wir euch hier:

4 0 Mehr zum Thema Pokémon Schwert/Schild zeigt DLC 1-Map & sie macht jetzt schon Lust

Optisch ansprechend ist die Spielwelt allerdings nicht: Wie schon in der Naturzone von Schwert und Schild wirken die einzelnen Areale trotz frei herumlaufender Taschenmonster nur wenig lebendig, weil es an Details mangelt und Texturen zudem sehr matschig daher kommen.

GamePro-Einschätzung