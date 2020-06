Pokémon Schwert/Schild: Release vom Insel der Rüstung-DLC ist bekannt

Auch wenn Pokémon Schwert & Schild im vergangenen November erschienen ist, sind die Abenteuer in der Galar-Region noch nicht vorbei. Jetzt wissen wir, wann der erste DLC erscheinen wird.

Das wurde über den folgenden Trailer jetzt bekannt gegeben:

Das zeigt der Trailer

Release-Termin: Das wichtigste im Trailer für viele ist die Ankündigung ganz am Ende. Demnach erscheint Insel der Rüstung am 17. Juni.

Der DLC ist Teil des Erweiterungspass und kann entweder zusammen mit dem zweiten Inhalt namens Schneelande der Krone oder einzeln erworben werden. Bisher gibt es den Trailer nur in der japanischen Version aber es ist davon auszugehen, dass der Termin auch für Europa gelten wird.

Galar- und Gigadynamax-Formen: Bereits länger ist bekannt, dass es verschiedene neue Formen von bekannten Pokémon geben wird. Zum ersten Mal sehen wir jetzt Galar-Flegmon sowie die Gigadynamax-Formen von Bisasam und Turtok in Aktion. Auch das neue legendäre Pokémon Wulaosu um das sich die Story dreht, wird in seiner Gigadynamax-Form gezeigt. Was es genau mit der Story auf sich hat, erklärt euch GamePro hier:

Rückkehr vieler bekannter Pokémon

Mit dem Trailer werden auch wieder einmal neue Pokémon gezeigt, die jetzt per DLC eine Rückkehr ins Spiel feiern werden. Dies sind einige von ihnen:

Sichlor

Tauros

Ganovil

Kokowei

Quappo

Kangama

Emolga

Noch mehr Rückkehrer zeigen wir euch hier:

Ein erster Blick auf Schneelande der Krone

Auch der zweite DLC kommt in dem Trailer nicht zu kurz. Zu diesem gibt es zwar noch keinen Release-Termin dafür aber ein paar neue Bilder. Hier stehen vor allem die folgenden Legendären im Vordergrund:

Palkia

Dialga

Regirock

Regice

Registeel

Mewtu

Ho-Oh

Lugia

Groudon

Kyogre

Zekrom

Reshiram

Yveltal

Zygarde

Xerneas

Solgaleo

Lunala



Besondere Galar-Formen für das Vogel-Trio: Mit dem Trailer gibt es aber auch einen ganz besonderen Blick auf drei bekannte Vögel. Die legendären Pokémon Lavadaos, Arktos und Zapdos kehren als Galar-Form zurück und das Video zeigt die drei zum ersten Mal in Aktion.

