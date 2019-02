Das Pokémon-RPG für Nintendo Switch heißt Pokémon Schwert & Schild und hat einen ersten Trailer. Aber nicht nur darin gibt es endlich mehr Details zum neuen Pokémon-Spiel. Zum Beispiel steht jetzt fest, dass wir darin die neue Region Galar erkunden und wie sie aussieht. Was viele Fans schon zu wilden Spekulationen anregt.

Neue Pokémon-Region Galar orientiert sich an Großbritannien

Ihr braucht nicht allzu viel Fantasie, um in der neuen Pokémon-Region Galar die britischen Inseln zu erkennen. Im Trailer und auf diversen Bildern waren sogar schon die Pokémon-Versionen einiger bekannter britischer Wahrzeichen zu sehen:

Eine Art Big Ben

Das London Eye

Der Cerne Abbas-Gigant

Was ist der Cerne Abbas-Riese? Bei Cerne Abbas, nördlich von Dorchester, in der südwestenglischen Grafschaft Dorset befindet sich ein in den Boden gescharrtes Bild. Es wurde durch das Freilegen einer Kalkschicht im Hang sichtbar und zeigt einen riesigen Mann.

Die neue Galar-Region in ihrer ganzen Pracht:

Wenn ihr euch die Karte genauer anschaut, könnt ihr mit etwas Wohlwollen erkennen, dass Galar wie die britischen Inseln aussieht – nur auf den Kopf gestellt. Schottland ist hier im Süden und Wales im hohen Norden.

Beautiful country sides, bustling cities, who knows what surprises are waiting in the Galar region! Once you and your Pokémon partner set out across the new #PokemonSwordShield region, new, never-before-seen Pokémon will be waiting to be discovered!https://t.co/hO3Q8BBfo1 pic.twitter.com/scqzJf3e5L — Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 27, 2019

Pokémon-Fans fordern ein Nessie-Pokémon

Loch Ness ist dabei: Im Vordergrund liegt ein langgezogener See, der das Pokémon-Äquivalent zu Loch Ness abgibt. Was natürlich die Fantasie beflügelt und Fans darauf hoffen lässt, dass wir dort ein Loch Ness-Monster-Pokémon entdecken können.

Nessie als legendäres Pokémon? Die Möglichkeit besteht zumindest und es wäre fast schon Frevel, diese Chance ungenutzt verstreichen zu lassen. Nessie bietet sich geradezu an, als legendäres Pokémon aufzutauchen.

I hope we get a reference to Nessie in #Pokemon Sword & Shield! I drew her all the time when I was wee pic.twitter.com/bWp3vsRVTR — Keilidh Bradley (@Keillidh) February 27, 2019

...



The new pokemon game is probably going to feature a Loch Ness Monster. Either as a legendary or as Sobble's evolution. — Juules Verne (@TheBrobe) February 27, 2019

If there isn’t a Loch Ness Monster Pokemon in this new game then what is even the point. — WICKED ?? WONDERFUL (@peachkinn) February 27, 2019

5 things I want from Pokemon Sword and Shield:

1. Kilts

2. Loch Ness Legendary

3. Lady of the Lake easter egg

4. William Shakespeare trainer

5. Tower of London royal ghost pokémon — Rachel Forero (@rachel_forero) February 27, 2019

Es gibt zwar schon Lapras, das in den Beta-Fassungen tatsächlich auch "Ness" genannt wurde. Das hält die Fans aber natürlich nicht davon ab, sich eine neue Version des Monsters von Loch Ness als Pokémon zu wünschen.

I know we already have Lapras, but since the new region is based on the UK, I want a Loch Ness monster Pokémon. Maybe water/dark? Give me Lapras’ edgy cousin. — VesperStarWolf @GFM (@CallMeRexy) February 27, 2019

Memmeon-Evolution als Nessie: Auch das neue Starter-Pokémon Memmeon könnte eine Evolutionsstufe verpasst bekommen, bei der aus dem schüchternen Wasser-Pokémon ein furchteinflößendes Ungeheuer wird.

I have but one thing to say on Pokémon and that's this. Sobble owns my entire heart and I sincerely hope it has a Nessie like dragon evolution. But either way big love. Send tweet — Bienie (@SpitfiresOnIce) February 27, 2019

I would also accept if sad baby water lizard evolves into Nessie but I think she should be something you have to find — Sallone (@SlimeSloan) February 28, 2019

Wie gefällt euch die neue Pokémon-Region Galar? Hofft ihr auch auf ein Nessie-Pokémon?