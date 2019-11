Pokémon Schwert & Schild hat Gen 1 nicht vergessen

Wer die Welt von Pokémon Schwert & Schild erkundet, dem fällt bald auf, wie viele Details überall in Galar auf uns warten. Neben bekannten Figuren sind das unter anderem zahlreiche Anspielungen auf Geschehnisse des Anime oder auch früherer Spiele. Eine davon bezieht sich auf die allererste Generation der Pokémon-Spiele.

Wenn ihr nach Abschluss der Kampagne in der englischen Version in Score City ankommt und über den Marktplatz mit dem großen Brunnen in der Mitte schlendert, seht ihr einen Jungen und ein Galar-Pantimos. Sprecht ihr ihn an, nennt er euch den Namen seines Pokémon und betont, wie cool es ist.

Was ist so toll an Marcel?

Das ist deswegen so eine nette Idee, weil es Marcel schon einmal gab. Wenn ihr vor über zwanzig Jahren oder auch jetzt noch euren Gameboy anschmeißen und die Rote oder Blaue Edition bis zu dem Punkt spielen würdet, an dem ihr ein Abra gegen ein Pantimos eintauschen könnt, würde auch dieses Pantimos Marcel heißen.

Darin wird eine Anspielung auf den legendären franzosischen Pantomimen Marcel Marceau vermutet, der über sechzig Jahre lang auf der Bühne stand und eine eigene Pantomimen-Schule in Paris eröffnete. Sein Ruhm drang bis nach Japan: Dort wird er als eine Art Nationalheiligtum gesehen.

In der deutschen Version wurde die Referenz jedoch nicht aufgegriffen, hier heißt das Pantimos Alex.

Warum Marcel es nicht in die deutsche Version von Schwert & Schild geschafft hat, wissen wir nicht, vielleicht ist die Anspielung in der Lokalisierung (Übersetzung und Anpassung an den Deutschen Markt) verloren gegangen. Wir wollten euch die englische Referenz an das allererste Pokémon jedoch nicht vorenthalten.

Hattet ihr auch schon nostalgische Momente in Schwert & Schild?