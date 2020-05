Pokémon Schwert & Schild - Jeder kann jetzt Gigadynamax-Pikachu fangen

Gigadynamax-Pikachu ist in Pokémon Schwert & Schild etwas Besonderes, da dieses Taschenmonster bisher nur denjenigen zur Verfügung stand, welche mit ihrem aktiven Account den Titel Pokémon Let's Go Pikachu! gespielt haben. Mit dem neuen Max Raid Battle-Event, auch bekannt als Dynamax-Raids, kann sich jetzt jeder das Pokémon in Pokémon Schwert und Schild holen!

So bekommt ihr Gigadynamax-Pikachu

Stellt euch einfach den Kämpfen: Alles, was ihr jetzt tun müsst ist, das aktuelle Max Raid Battle-Event zu spielen. In dessen Verlauf könnt ihr das seltene Pokémon fangen. Dieses besitzt ein ganz besonderes Aussehen, dann nach dem Kampf kehrt es zu seiner ursprünglichen, knuddeligen Version zurück, behält aber den größeren Schwanz. Dadurch sieht es zwar noch so knuffig aus wie Pikachu, aber mit einer Besonderheit.

Ein mächtiges Pokémon

Das Gigadynamax-Pikachu verfügt über die Hidden Ability Lightning Rod und den Move Surf. Ebenso setzt es die Fähigkeit G-Max Volt Crash ein, welche Gegner automatisch lähmt. Dieser Angriff erwischt sogar die Feinde, die normalerweise nicht durch einen elektrischen Angriff gelähmt werden können. Wie ihr seht, ergibt es durchaus Sinn, dieses Taschenmonster im Arsenal zu haben. Spieler berichten bereits davon, dass es sich richtig lohnt, es zu fangen.

Beeilt euch! Der Gigadynamax-Pikachu steht euch bis zum 18. Mai im aktuellen Max Raid Battle-Event beziehungsweise Dynamax-Raids gegenüber. Nutzt also diese Zeit, um das besondere Taschenmonster zu fangen. Nach dem 18. Mai findet dann ein neues Event statt, bei dem ihr ein anderes Monster fangen könnt.

Spieler mutmaßen bereits, dass es sich dabei dann vielleicht um Gigadynamax-Mauzu oder Gigadynamax-Evoli handeln könnte. Zumindest wünschen sich manche diese Taschenmonster. Jetzt aber heißt es erst einmal, Gigadynamax-Pikachu zu fangen! Wir wünschen viel Glück dabei!