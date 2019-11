Diese Pokémon Schwert & Schild-Neuerung spart euch eine Menge Zeit

The Pokémon Company hat eine Reihe von Qualitiy of Life-Änderungen enthüllt, die uns in Pokémon Schwert & Schild erwarten. Insbesondere eine kleine aber feine Neuerung dürfte viele (lauffaule) Trainer erfreuen.

Um was geht's? In den kommenden Editionen können wir zu fast jeder Zeit und an fast jedem Ort auf unsere Pokémon-Box zugreifen. Einige wenige Orte wie etwa die Missionsbereiche der Pokémon-Arenen bilden laut Entwickler die Ausnahme, hier können wir unsere PC-Box nicht nutzen.

Warum ist das so gut? Wollten wir Taschenmonster aus unserem Team austauschen oder gelagerte Monster einfach nur sortieren, dann mussten wir in den Vorgängern stets das Pokémon-Center aufsuchen, wo sich unsere (wie ein PC aussehende) Box befand.

Genau das ändert sich aber eben jetzt. Den oftmals langatmigen Weg zum Pokémon-Center müssen wir nicht länger auf uns nehmen - und das dürfte uns in Schwert und Schild eine Menge Zeit ersparen.

Welche Qualitiy of Life-Änderungen werden außerdem eingeführt?

Wenn wir in einem Tausch ein Pokémon ohne einen Spitznamen erhalten, können wir dem Pokémon nun einmalig einen neuen Namen geben. Wie in den Vorgängern kann der Name eines getauschten Pokémon, das bereits einen Spitznamen hat, allerdings weiterhin nicht geändert werden

Es gibt nun EP-Bonbons. Wenn wir die einsetzen, erhalten unsere Pokémon sofort Erfahrungspunkte. Damit haben wir eine zusätzliche Möglichkeit, Pokémon abseits von Kämpfen mit Erfahrungspunkten zu versorgen. EP-Bonbons können wir in Dyna-Raids verdienen



Geben wir ein Pokémon das Item Minze, beeinflussen wir das Wachstum seiner Statuswerte. Das neue Item bestimmt, welche Statuswerte eines Monsters am ehesten schneller ansteigen werden, verändern aber nicht dessen Wesen

Pokémon Schwert & Schild erscheint am 15. November 2019 exklusiv für Nintendo Switch.

