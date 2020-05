Pokémon Schwert und Schild wird mit dem Erweiterungspass um zwei DLCs erweitert. Der erste davon heißt Die Insel der Rüstungen und erscheint schon Ende Juni, also ungefähr in einem Monat. Wie es aussieht, sickern jetzt schon erste Details dazu durch: Dataminer haben wohl in den Pokémon HOME-Daten Hinweise auf 21 komplett neue Attacken gefunden, die die Erweiterung bringen könnte.

Pokémon Schwert & Schild:Dataminer finden offenbar neue DLC-Attacken

Die Insel der Rüstungen kommt schon bald: Der erste DLC zu Pokémon Schwert und Schild bringt eine neue Karte mit sich und zusätzlich natürlich auch neue Charaktere, Locations und vor allem: Neue Pokémon.

21 neue Attacken? Aber das war wohl noch lange nicht alles. Wie einige Dataminer nun im Code der neuesten Version von Pokémon HOME (der Übertragungsschnittstelle für eure Pokémon) entdeckt haben wollen, kommen da offenbar auch gleich 21 neue Angriffs-Moves mit der ersten Erweiterung auf uns zu.

Das sind die Namen der Attacken:

Expanding Force Steel Roller Scale Shot Meteor Beam Shell Side Arm Misty Explosion Grassy Glide Rising Voltage Terrain Pulse Skitter Smack Burning Jealousy Lash Out Poltergeist Corrosive Gas Flip Turn Triple Axel Dual Wingbeat Scorching Sands Jungle Healing Wicked Blow Surging Strikes

Was sich hinter den Namen verbirgt, bleibt bis auf eine Ausnahme aktuell noch unklar.

Jungle Healing aka Dschungelheilung dürfte dem einen oder der anderen bereits bekannt vorkommen. Dabei handelt es sich laut der offiziellen Webseite um den Signature-Move von Zarude. Zarude ist das neueste Mysteriöse Pokémon, das erst im Februar 2020 enthüllt wurde. Es sieht also ganz danach aus, als käme es mit dem ersten DLC ins Spiel.

Freut euch nicht zu früh: Wie bei jedem Fund von Dataminern ist auch hierbei natürlich Vorsicht geboten. Ob es sich bei diesen Angriffen wirklich um Attacken handelt, die mit der Insel der Rüstungen-Erweiterung ihren Weg ins Spiel finden, steht noch nicht offiziell fest.

Wir haben nachgefragt, was es mit den Attacken auf sich hat und liefern ein Update für diesen Artikel, sobald wir eine Antwort auf unsere Anfrage bekommen.

Freut ihr euch auf die erste Erweiterung zu Pokémon Schwert und Schild?