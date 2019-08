Pokémon Schwert & Schild enthüllt neue Stadt in der Galar-Region

Mit Pokémon Schwert & Schild steht die nächste Generation der kleinen Taschenmonster bereits vor der Tür. Im Rahmen der gamescom hat Entwickler Game Freak nun ein kurzes Video veröffentlicht, in dem eine der Städte in der neuen Gala-Region näher vorgestellt wird.

Spielerisch erfahren wir nicht wirklich etwas Neues aus dem Trailer, allerdings können wir uns einen guten Eindruck von der ländlichen Idylle machen, die uns im alternativen Großbritannien erwartet. Kommentiert wird das ganze von Director Shigeru Ohmori.

Ein malerisches Dorf in der Galar-Region

Die Highlights des Ortes sind das Pokémon Center, der Bahnhof und ein Pokémon Labor. In letzterem erforscht Professorin Magnolica das Dynamax-Phänomen - eines der neuen Features im Kampf. Vermutlich werden wir ihr also öfter einen Besuch abstatten.

In der ganzen Galar-Region sind Bahnhöfe verteilt, von denen aus ihr mit dem Zug durch das Land reisen könnt. Abseits vom Zugverkehr sehen wir auch mehr zu den neuen "Flugtaxis". Dieses sind, wer hätte es gedacht, eigentlich Pokémon. Genauer gesagt werden die Fahrgäste von Krarmors in einer kleinen Glaskapsel zu ihrem Zielort geflogen.

Die Pokémon Center erkennt ihr wie immer am großen Pokéball-Symbol über der Eingangstür. Weitere Shopping-Möglichkeiten bietet euch das Städtchen in Form von einem Lebensmittelladen und einem Bekleidungsgeschäft. Die Angebote von Kleidung sollen sich je nach Ortschaft unterscheiden. Wer auf der Suche nach dem perfekten Look ist, sollte sich also auf Wanderschaft begeben.

Zum Schluss gibt Ohmori noch einen kleinen Ausblick darauf, dass auch das Umland der Stadt einen Besuch wert ist. Viel zu sehen gibt es davon allerdings nicht.

Wie gefällt euch die erste Stadt in Galar bisher?