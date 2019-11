Wenn ihr in Pokémon Schwert & Schild mit den NPC sprecht, haben ein paar von ihnen Rätsel für euch. So auch ein kleines Mädchen in Turffield, das von einem versteckten Schatz erzählt.

Wo liegt der Schatz von Turffield?

Um das Rästel zu beginnen und den Schatz zu finden, lauft zu der Aussichtsplattform in Turffield, von der aus ihr das Grasbild der Finsteren Nacht seht. Sprecht dort mit dem kleinen Mädchen, das am Eingang steht. Sie gibt euch folgenden Reim mit:

"Mit Monumenten, die aus dem Boden sprießen,

musst du geschwind den Kreislauf schließen.

Erst Pflanze, dann Stärke, danach Schwäche ...

So findest du den Schatz auf dieser Fläche."

Mit den Steinen, die aus dem Boden sprießen, sind die riesigen Findlinge gemeint, die in Turffield überall herumstehen. Ein paar von ihnen sind mit Runen verziert, die unsere Figur liest, wenn wir uns vor die Steine stellen und mit A mit ihnen interagieren.

Für den Schatz lauft ihr erst zu den drei Steinen im Westen (kurz vor der Pflanzen-Arena links) und lest sie.

Dann lauft ihr zurück Richtung Grasbild der Finstren Nacht, lauft aber nicht den Berg rauf sondern weiter nach links, wo sich ein alter Mann drei Findlinge ansieht.

Zuletzt müsst ihr noch in den Westen des Dorfes, in die Nähe des Weges zur nächsten Route. Dort findet sich der letzte Stein. Dort stehen zwei Steine auf der gleichen Höhe, wir meinen den Stein, der weiter vom Stadion weg und näher an der Route ist.

Habt ihr die Steine in der richtigen Reihenfolge aktiviert, findet ihr zu Füßen des letzten Steins einen Schatz. Es handelt sich um einen Expertengurt, der sehr Effektive Attacken verstärkt. Herzlichen Glückwunsch.

Mehr Guides zu Schwert & Schild