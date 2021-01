Pokémon Schwert & Schild - So holt ihr euch das neue Spezial-Pikachu

An Neujahr kam es zu einer Kooperation der ganze besonderen Sorte. Und zwar hat die Pokémon Company Silvester via Livestream zusammen mit der International Space Station (kurz: ISS) gefeiert. Und für Fans von Pokémon Schwert & Schild gibt es sogar für kurze Zeit ein Geschenk. Und zwar könnt ihr bis zum 15. Januar ein spezielles Pikachu abstauben. Wie das geht, das erfahrt ihr hier.

Was kann das besondere Pikachu? Das Maus-Pokémon befindet sich bereits auf Stufe 21 und beherrscht die Attacken Donnerblitz, Sternschauer, Wunschtraum und Ehrentag. Zudem trägt es das Item Kometstück bei sich.

Pikachu als Geheimgeschenk erhalten, so geht's

Das neue Pikachu zu bekommen ist nicht schwer. Ihr müsst lediglich die folgenden Schritte befolgen und schon gehört die Elektromaus euch:

startet Pokémon Schwert/Schild

wählt im Menü "Geheimgeschenk" aus

klickt auf "Geheimgeschenk erhalten"

wählt "per Internet empfangen" aus

schnappt euch das Pikachu von KIBO

Habt ihr die Schritte befolgt, wird das neue Pikachu in euer Spiel transferiert. Achtet aber darauf, nach erfolgreichem Transfer zu speichern, sonst müsst ihr die Schritte wiederholen.

Das ist Pokémon Schwert & Schild

Die Editionen Schwert und Schild sind nach Pokémon: Let's Go das erste wirklich neue Pokémon-Spiel für die Nintendo Switch, in dem wir die mittlerweile 8. Generation der beliebten Taschenmonster fangen dürfen. Der Ausflug in die Galar-Region wurde nach Veröffentlichung mit den großen Story-DLCs "Die Insel der Rüstungen" und "Die Schneelande der Krone" erweitert. Ob sich die Zusatzinhalte lohnen, könnt ihr in den GamePro-Tests von Linda und Adil nachlesen:

