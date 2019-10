Pokémon Schwert & Schild: Die Spielzeit dürfte Fans erfreuen

Mit durchschnittlich 30 Stunden haben die Pokémon-Spiele alter Generationen für mich die perfekte Spielzeit. Die Hauptgeschichten der Pokémon-Abenteuer in Kanto, Johto, Hoenn und Co. sind nicht zu kurz aber auch nicht übermäßig gestreckt, sodass nach Abschluss noch genügend Motivation fürs sammelwütige Endgame bleibt. Und laut Director Shigeru Ohmori soll sich Pokémon Schwert & Schild in Sachen Spielzeit genau dort einreihen.

Das sagt der Director zur Spiellänge von Schwert & Schild

Konkrete Angaben zur Spielzeit der kommenden Switch-Editionen macht Ohmori im Interview mit Game Informer zwar nicht, gibt aber immerhin eine Richtung an.

Laut Ohmori sei die Spielzeit von Schwert & Schild mit vorherigen Pokémon-RPGs vergleichbar.

Was können wir erwarten? Nun, schauen wir uns die durchschnittlichen Spielzeiten älterer Pokémon-Spiele einmal an:

* die Durchschnittsangaben sind der Seite How long to Beat entnommen. Hier können Spieler ihre Spielzeiten für Games eingeben, woraus dann ein Durchschnittswert errechnet wird.

Die Hauptgeschichte von Schwert und Schild dürfte also ebenfalls rund 30 Stunden lang sein. Wer seinen Pokédex komplettieren also alle Biester einsammeln will, der dürfte wie in den Vorgängern allerdings an der 200 Stundenmarke kratzen.

Die neue Naturzone, also das Open World-Areal, in dem Pokémon frei herumlaufen, soll zudem etliche Beschäftigungsmöglichkeiten bieten und den Wiederspielwert erhöhen, so der Director.

Was machen wir in der Hauptgeschichte von Schwert & Schild?

8 Arenaorden sammeln: Wie in den alten Pokémon-Spielen (Sonne & Mond einmal ausgeklammert) erkämpfen wir uns in Schwert und Schild den Titel des Pokémonmeisters der Galar-Region. Dazu klappern wir im Laufe der Hauptstory acht Arenen ab und fordern den ansässigen Arenaleiter heraus, um einen Orden zu gewinnen.

Den Champions Cup gewinnen: Haben wir alle acht Orden in der Tasche treten wir diesmal nicht gegen die Top 4, sondern im sogenannten Champions Cup an. Dabei müssen wir unsere Trainer-Künste in einem großangelegten Turnier beweisen, das in einem riesigen Stadion stattfindet und in der Pokémon-Welt im Fernsehen übertragen wird. Im Finale wartet Nummer Eins-Trainer Leon auf uns. Bezwingen wir ihn, dann können wir uns Pokémon-Champ der Galar-Region schimpfen.

In den Kampf gegen Team Yell: Arena-Kämpfe sind natürlich nicht alles, womit uns die Story von Schwert und Schild beschäftigen wird. Wie in den Vorgängern nehmen wir es diesmal natürlich außerdem mit Schurken auf, deren Pläne wir durchkreuzen müssen. Diesmal stellen wir uns Team Yell entgegen, das uns daran hindern will, der nächste Champ zu werden.

Pokémon Schwert & Schild erscheint am 15. November 2019 exklusiv für Nintendo Switch.

