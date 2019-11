Pokémon-Fan beendet Schwert & Schild nur mit Wolly

Seitdem das Schwert & Schild-Pokémon Wolly zum ersten Mal gezeigt wurde, schart es massenhaft Fans um sich. Völlig zu recht natürlich: Wolly ist völlig objektiv betrachtet niedlich, flauschig und supercool. Kein Wunder also, dass sich ein Fan überlegt hat, das neue Pokémon für die Nintendo Switch einzig und allein mit Wolly durchzuspielen.

Pokémon-Fan spielt Schwert & Schild nur mit Wolly durch

Der Pokémon Schwert und Schild-Fan Celvx wollte das Spiel auf seine ganz eigene Art und Weise genießen. Darum hat er sich sein Wolly-Pokémon namens Ares geschnappt und sich auf den Weg gemacht, der Allerbeste zu werden. Nur mit Wolly – komme, was da Wolle (pun intended).

Mit einer kleinen Ausnahme: Der Kampf gegen Arenaleiter Roy ist ein Doppel-Battle. Weil es nicht anders geht, hat Celvx noch ein Karpador in seine Truppe aufgenommen, das allerdings ausschließlich die nutzlose Platscher-Attacke eingesetzt hat.

Dieser Run hat's in sich: Normalerweise verwandelt sich Wolly auf Stufe 24 in Zwollock. Zumindest, wenn man Schwert und Schild so spielt, "wie es eigentlich gedacht ist". Aber selbstverständlich können wir tun und lassen, was wir wollen aka das Spiel ganz nach unseren eigenen Vorstellungen gestalten. Wer seinem Wolly treu bleibt, muss damit klarkommen, dass es selbst auf Stufe 100 lediglich über einen HP-Wert von 217 verfügt.

So hat er es geschafft

Obwohl Wolly sogar über eine negative Angriffs-Natur verfügt, hat Celvx seine Challenge in ungefähr 20 Stunden absolviert, wie er auf Reddit ausführlich erklärt. Der Schlüssel zum Erfolg waren vor allem viele viele Tränke und Eviolith.

Hier könnt ihr euch den Triumph von Ares im großen Finale anschauen:

Mehr News zu Pokémon Schwert und Schild findet ihr hier: