Pokémon Schwert & Schild: Zaubertausch lässt offenbar Spiele crashen

In Pokémon Schwert und Schild sorgen gerade offenbar Hacker für Wirbel. Nachdem erst kürzlich viele Pokémon die Runde gemacht haben, die eigentlich noch gar nicht im Spiel sein sollten, kann die Nutzung des Online-Zaubertauschs jetzt wohl sogar euer Spiel abstürzen lassen. Aber das war noch nicht alles.

Vorsicht beim Online-Zaubertausch! Ihr solltet vorerst vielleicht lieber ganz die Finger von der Funktion lassen. Zumindest solange, bis es mehr Klarheit über die Probleme gibt und ein Patch sie aus der Welt geschafft hat. Sofern das überhaupt ohne Weiteres möglich ist.

Darum geht's: Einige Pokémon-Fans berichten, dass ihr Schwert- oder Schild-Spiel abgeschmiert ist, nachdem sie versucht haben, einen Online-Zaubertausch abzuschließen. So weit, so unangenehm.

Aber auch danach gingen die Probleme wohl weiter, als sie das Spiel wieder angeworfen hatten. So sollen fortan zum Beispiel sämtliche Online-Funktionen von Pokémon Schwert und Schild zum Absturz geführt haben.

Der Speicherstand sei davon nicht beeinflusst worden. Auch scheint es keinerlei Probleme zu geben, wenn ihr die normalen Offline-Funktionen des Spiels nutzen wollt.

Your save data won't be corrupted; the Pokémon you received from Surprise Trade is waiting to be received and will crash when the game tries to receive it. Can't launch any online features. It'll also crash if received via trade, but only once -- just release it afterwards.