Pokémon Schwert/Schild - Fans wollen bestes Element aus Gen 2 zurück

Mit Pokémon Schwert & Schild erscheint 2019 der nächste große Hauptableger der Pokémon-Serie für die Nintendo Switch, in dem wir erstmals die 8. Generation der Taschenmonster kennen lernen.

Seit der Ankündigung und dem ersten Trailer spekulieren die Fans im Internet fleißig über die Details zum Spiel. Aktuell im Fokus des Interesses: Die spielbaren Regionen in Schwert & Schild.

Bereits bekannt ist, dass wir im neuen Pokémon-Ableger erstmals die Galar-Region erkunden werden, die optisch an Großbritannien angelehnt ist. Nun wird aber auch spekuliert, dass es daneben auch wieder nach Kalos gehen könnte, also der französisch angehauchten Region aus Pokémon X und Y.

Höhlen als Indiz?

Woher kommt diese Vermutung? Der Ursprung dieser Annahme liegt in den lokalen Gegebenheiten der Kalos-Region. Dort gab es nämlich Höhlen, die so groß waren, dass man sie mit Schienen bzw. darauf fahrenen Zügen verbinden könnte.

Außerdem gibt es an der westlichen Seite von Kalos einen Hafen, von dem aus man eine Stadt an der östlichen Seite von Galar erkennen kann. Eine Verbindung wäre also nicht undenkbar. (via: gamerant.com)

Damit geht's in Schwert & Schild los

Die drei neuen Starter-Pokémon vorgestellt

Wie in Gold und Silber: Somit gibt es Wunsch nach einer Rückkehr des wohl beliebtesten Elements aus der Gen 2. Denn zwei unterschiedliche Regionen gab es erstmals in den Ablegern Gold & Silber auf dem Game Boy Color. Dort startete man in der Johto-Region und es war ein riesiger Wow-Moment, als man nach dem Sammeln aller 8 Orden dann auch nach Kanto konnte.

Bis auf den Wunsch der Fans gibt es bislang allerdings noch keine wirklich eindeutigen Hinweise darauf, dass Pokémon Schwert & Schild in zwei Regionen spielt.