Mit Pokémon Schwert & Schild erscheint noch in diesem Jahr ein neuer Hauptableger der Reihe für die Nintendo Switch. Neben der 8. Generation der kleinen Taschenmonster werden wir zum ersten Mal den Fuß in die Galar-Region setzen und uns erneut in klassischen Pokémon-Arenen mit anderen Trainern messen.

Zwar hat Nintendo auf der dieswöchigen Nintendo Direct den Namen des Spiels zum ersten Mal preisgegeben. Wer allerdings ganz genau aufgepasst hat, der konnte mit ein wenig Vorstellungskraft den Titel bereits 2018 erahnen. Das geht zumindest aus einem Tweet von Game Freak-Entwickler Junichi Masuda hervor.

Das obere Bild hat Masuda bereits im Oktober 2018 auf seinem Twitter-Kanal geteilt und mit dem jetzigen Wissen betrachtet könnte seine Pose deutlicher kaum sein. So steht er nicht nur mit "Schwert" und "Schild" bewaffnet vor der Kamera, sondern zudem neben dem guten Link und der weiß bekanntlich mit beiden Utensilien eine Menge anzufangen.

Pokémon Schwert & Schild

Zum Abschluss noch eine kleine, nicht ganz ernst zu nehmende Theorie am Freitagabend: Vielleicht liefert uns das Bild noch weitere Hinweise auf das neue Pokémon. Wie wäre es beispielsweise mit einem Zelda-Crossover und einem Sprung durch die Dimensionen?

Freut ihr euch auf Schwert & Schild für die Switch?