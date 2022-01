Pokémon Schwert/Schild: Staubt die legendären Vögel als Shiny ab - so einfach wie nie

Habt ihr Lust, euch drei coole Shinys in Pokémon Schwert & Schild zu schnappen? Dazu gibt es in Kürze Gelegenheit. Wenn ihr an kommenden Online-Wettbewerben teilnehmt, werdet ihr großzügig belohnt. Und das Beste dabei: Ganz nach dem Motto "dabei sein, ist alles", erhaltet ihr die begehrten Taschenmonster für die bloße Teilnahme.

So schnappt ihr euch die Shinys

Darum geht es: Im Februar, März und April könnt ihr bei internationalen Online-Wettbewerben beweisen, was ihr und eure Pokémon in Schwert & Schild könnt. Aber, wie bereits erwähnt, geht es dabei nicht nur um euren guten Ruf, sondern vor allem darum, tolle Belohnungen abzustauben.

Diese Pokémon könnt ihr euch verdienen: Belohnt werdet ihr in jedem Monat, wie comicbook.com berichtet, mit einem Shiny. Genau gesagt, handelt es sich um Galar-Arktos, Galar-Zapdos und Galar-Lavados - also eine wirklich exklusive Belohnung. Die Galar-Variationen der Vogel-Pokémon tauchten übrigens zum ersten Mal im "Die Schneelande der Krone"-DLC zu Schwert & Schild auf.

Mehr aus dem Pokémon-Universum:

Hier seht ihr, wann die Wettbewerbe stattfinden und welches Shiny ihr euch dabei verdienen könnt:

Februar-Challenge: 18. bis 20. Februar (Registrierung: 3. bis 17. Februar), Belohnung: Galar-Arktos

18. bis 20. Februar (Registrierung: 3. bis 17. Februar), Belohnung: Galar-Arktos März-Challenge: 11. bis 13. März (Registrierung: 24. Februar bis 10. März), Belohnung: Galar-Zapdos

11. bis 13. März (Registrierung: 24. Februar bis 10. März), Belohnung: Galar-Zapdos April-Challenge: 15. bis 17. April (Registrierung: 31. März bis 14. April), Belohnung: Galar-Lavados

Das müsst ihr tun: Pro Wettbewerb bestreitet ihr drei Kämpfe, um das jeweilige Belohnungs-Pokémon zu erhalten. Dabei ist es wie gesagt völlig egal, ob ihr gewinnt oder nicht. Ihr könnt also einfach ganz entspannt Spaß haben.

Habt ihr Lust auf die Challenges und was sagt ihr zu den Belohnungen?