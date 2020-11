Pokémon Schwert/Schild-DLC: Rätsel um Victini treibt Trainer an

Mit Die Schneelande der Krone kehren viele legendäre Pokémon in die Schwert & Schild-Editionen zurück. Victini gehört nicht dazu - oder vielleicht doch? So ganz sicher ist sich da wohl niemand, denn obwohl sich eine statische Begegnung mit dem mysteriösen Pokémon im Code des zweiten DLCs befindet, konnte es bisher niemand finden (via Dexerto).

Leak offenbart Victini-Begegnung

Eigentlich steht Victini nicht auf der offiziellen Liste der neuen und wiederkehrenden Pokémon des DLCs. Demzufolge ist es auch nicht enthalten. Allerdings vermuten Leaker und Fans das mysteriöse Pokémon der 5. Generation trotzdem im Spiel. Immerhin wurde eine Victini-Begegnung im Code der Schneelanden-Erweiterung gefunden. Das ändert aber nichts daran, dass die Trainer bisher erfolglos danach suchen.

Auf der einen Seite muss der statische Encounter im Code aber nicht heißen, dass Victini auch gefunden werden kann. Auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass es einfach nur noch niemand geschafft hat. Oder aber, es handelt sich wirklich nur um ein ein Überbleibsel im Code bzw. hat es etwas mit einem zukünftigen Patch zu tun.

Suche führt ins Nichts: Joe Merrick, der Webmaster der Pokémon-Website Serebii, hat die Suche zumindest aufgegeben und betrachtet Victini als übrig gebliebenen Code, da es auch keine weiteren Hinweise auf das Pokémon gäbe:

Link zum Twitter-Inhalt

Kopfgeld für Victini ausgesetzt

Während die einen aufgeben, suchen andere Trainer fleißig weiter. Der YouTuber Austin John Plays hat sogar eine Belohnung über 500 US-Dollar für denjenigen ausgesetzt, der ihm als erstes zeigen kann, wie er Victini in Die Schneelande der Krone treffen kann:

Link zum Twitter-Inhalt

Ob das hilft, bleibt fraglich. Bisher lief die Suche nach dem Psycho/Feuer-Pokémon erfolglos ab. Es ist also davon auszugehen, dass es im Pokémon Schwert/Schild-DLC nicht regulär anzutreffen ist. Wer das mysteriöse Pokémon dennoch im Spiel haben will, kann da mit der Datenbank-App Pokémon Home nachhelfen und es aus einem anderen Spiel übertragen.

Im Vergleich zu Victini gibt es aber andere legendäre Pokémon wie die Galar-Formen von Artkos, Zapdos und Lavados, die sicher im DLC zu fangen sind:

4 0 Mehr zum Thema Pokémon Schwert/Schild-DLC: So findet ihr Galar-Arktos, -Zapdos & -Lavados

Was glaubt ihr, was hat es mit Victini im Pokémon-DLC auf sich? Findet ihr sowas spannend, oder traut ihr lieber nur harten Fakten?