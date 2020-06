Pokémon Schwert/Schild-Event bringt verpasste Gigadynamax-Formen zurück

Mit Pokémon Schwert & Schild führte Entwickler Game Freak nicht nur das Dynamax-System ein, das die Größe und die Attacken ändert, sondern verpasste Pokémon durch die Gigadynamax-Form auch noch einen neuen Look.

In verschiedenen Events haben Trainer die Chance, sich die Gigadynamax-Pokémon in Raid-Kämpfen zu schnappen. Das neuste Event bringt nun fast alle bisherigen Gigadynamax-Pokémon zurück, wie Serebii.net berichtete.

Schwert & Schild mit neuem Gigadynamax-Event

Nachdem zuletzt die Gigadynamax-Version von Mauzi in Pokémon Schwert & Schild zu fangen war, spendiert uns Nintendo vom 2. bis 29. Juni nochmal die Möglichkeit, fast alle bisherigen Gigadyamax-Pokémon anzutreffen. Falls ihr es also bisher verpasst haben solltet, eines der begehrten Pokémon zu fangen, besteht jetzt nochmal die Chance dies nachzuholen.

Welche Gigadynamax-Formen kann ich fangen? Abhängig von der Pokémon-Edition, könnt ihr für eine begrenzte Zeit verstärkt auf folgende Gigadynamax-Pokémon stoßen:

Pokémon Schwert:

Gigadynamax Gengar

Gigadynamax Kingler

Gigadynamax Lapras

Gigadynamax Deponitox

Gigadynamax Krarmor

Gigadynamax Schlapfel

Gigadynamax Riffex (Hoch-Form)

Gigadynamax Infernopod

Gigadynamax Olangaar

Gigadynamax Pokusan

Gigadynamax Duraludon

Pokémon Schild:

Gigadynamax Glurak

Gigadynamax Smettbo

Gigadynamax Machomei

Gigadynamax Maritellit

Gigadynamax Kamalm

Gigadynamax Montecarbo

Gigadynamax Drapfel

Gigadynamax Sanaconda

Gigadynamax Riffex (Tief-Form)

Gigadynamax Silembrim

Gigadynamax Patinaraja

Die Gigadynamax-Version von Relaxo soll es in beiden Editionen zum Fangen geben. Ausgenommen von dem Event sind Pikachu, Evoli und Mauzi.

0 0 Mehr zum Thema Pokémon Schwert & Schild: 1. DLC bringt 21 neue Attacken, sagen Dataminer

Wie funktioniert das Event? Um den Gigadynamax-Pokémon zu begegnen, müsst ihr in der Naturzone von Galar mit den Pokémon-Nestern interagieren. Dadurch startet ihr einen Kampf, in dem ihr sehr wahrscheinlich auf ein Dynamax-Pokémon stößt. Mit einer geringen Wahrscheinlichkeit können euch aber auch Gigadynamax-Versionen gegenüberstehen. Das Event erhöht bis zum 29. Juni diese Wahrscheinlichkeit, in den Raid-Kämpfen auf die begehrten Pokémon zu treffen.

Wer sich wirklich alle Pokémon schnappen will, der hat außerdem noch die Chance bis zum 12. Juni verschiedene Galar-Formen in Pokémon Schwert & Schild abzustauben.

Nutzt ihr das Event, um euch noch fehlende Gigadynamax-Pokémon zu schnappen?