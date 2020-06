Mit der Erweiterung Die Insel der Rüstungen für Pokémon Schwert & Schild kommen neue Items ins Spiel. Dazu gehört auch der Dyna-Pilz, der nicht nur wichtig für die praktische Dyna-Suppe ist, sondern auch für die Questreihe gebraucht wird.

So bekommt ihr Dyna-Pilze für die Dyna-Suppe

Um in Die Insel der Rüstungen voran zu kommen, benötigen wir Dyna-Pilze. Diese gibt es nur auf der Rüstungsinsel zu finden.

Was sind Dyna-Pilze? Die rosaroten Dyna-Pilze sind mit ihrer Größe und dem Spiralmuster kaum zu übersehen. In der Spielbeschreibung heißt es:

"Ein Pilz, der über die Eigenschaft verfügt, die Gestalt von Dynamax-Pokémon zu ändern. Im Kampf hebt er alle Statuswerte eines Pokémon an."

Der Pilz kann nicht nur als Item im Kampf eingesetzt werden, sondern ist vor allem wichtig, um die Dyna-Suppe zu kochen.

Wofür ist die Dyna-Suppe? Um die Dyna-Suppe zu kochen, werden Zutaten benötigt, die nur auf der Rüstungsinsel vorkommen. Pro Suppe werden drei Dyna-Pilze gebraucht.

Die Suppe kann anschließend in der Dojo-Küche gekocht werden und hat das Potenzial die Gigadynamaximierung in manchen Pokémon zu wecken. Verfüttert ihr die Suppe beispielsweise an Gortrom, kann dieses ab sofort seine Gigadynamax-Form verwenden.

Fundorte der Dyna-Pilze in Quest

Die Dyna-Suppe kann jedoch erst gekocht werden, wenn ihr im Verlauf der Questreihe die 2. Prüfung von Mastrich bestanden habt. Eure Aufgabe bei dieser Prüfung besteht nämlich darin, drei Dyna-Pilze für eine Dyna-Suppe zu finden. Glücklicherweise erklärt der alte Herr uns auch, wo wir diese finden können.

Fundorte der Dyna-Pilz: Fokusforest und Aufwärmtunnel auf der Rüstungsinsel

Mastrich erwähnt jedoch, dass bereits gierige Schlaraffel im Fokusforest über die Dyna-Pilze hergefallen sind, weshalb wird vielleicht welche im Aufwärmtunnel finden. Und tatsächlich, dort finden sich Dyna-Pilze. Innerhalb der Quest müssen wir jedoch erst unsere/n Rivalin Sophora bzw. Rivalen Saverio besiegen. Zurück im Dojo behaart diese/dieser darauf, dass deren Dyna-Pilze für die Suppe verwendet werden, wodurch wir unsere behalten dürfen.

So farmt ihr weitere Dyna-Pilze

Unabhängig von der Quest, können wir weitere Dyna-Pilze im Aufwärmtunnel und im Fokusforest sammeln.

Absolvieren wir Raid-Kämpfe, verteilen sich Dyna-Partikel auf der Insel, ähnlich wie Sporen bei Blumen. Sobald sich die Energie (Watt) erneuert hat, sollten in den zwei genannten Gebieten neue Dyna-Pilze zu finden sein. So können durch Raid-Kämpfe immer neue Dyna-Pilze wachsen.

Nutzt ihr die Dyna-Pilze nur für die Quest, oder farmt ihr sie, um damit alle möglichen Pokémon zu füttern?