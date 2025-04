Pokémon Stadium: N64-Klassiker hat besondere Animationen, wenn Pokémon Angriffe nutzen, die sie eigentlich gar nicht beherrschen

Das surfende Pikachu hat es zu Pokémon Stadium geschafft - so wie andere besondere Animationen.

Vor ungefähr einem Monat hat die Pokémon Company das brandneue Spiel Pokémon Champions angekündigt, in dem vor allem die Kämpfe zwischen den Taschenmonstern im Mittelpunkt stehen sollen. Also in etwa so, wie das bei Pokémon Stadium 1 und 2 vor 25 Jahren der Fall war. Weil der Release des neuen Spiels noch in den Sternen steht, blicken wir in die Vergangenheit und staunen über eine Entdeckung im N64-Spiel, die wir noch nicht gekannt haben.

In Pokémon Stadium sorgt die Attacke Mimikry für besondere Animationen

In Pokémon Stadium standen die Kämpfe bereits zur N64-Zeit im Mittelpunkt. Die virtuellen Taschenmonster wurden dafür erstmals aufgehübscht in 3D-Modellen präsentiert. Natürlich trifft das auch auf ihre Attacken zu, die von der simplen Game-Boy-Grafik übersetzt und aufwendig auf Nintendos N64-Konsole gezeigt wurden.

Das trifft auch auf die Attacke Mimikry zu, durch die euer Pokémon bei Einsatz die zuletzt ausgeführte Attacke des gegnerischen Pokémon kopiert. Wie das aussehen kann, zeigt der YouTube-Kanal D0UBLESLAP in folgendem Video:

Das ist im Video zu sehen: Wenn Pokémon in Stadium die Attacke Mimikry ausführen und eine Attacke kopieren, die sie auf natürliche Art und Weise nicht lernen können, führen sie teilweise besondere Angriffsanimationen aus. Davon betroffen sind unter anderem Nidoking, Nidoqueen, Pikachu und Bisaflor.

Beispiel an Nidoking, Nidoqueen, Pikachu und Bisaflor

Wenn zum Beispiel das Pokémon Nidoking die Attacke Stampfer kopiert, führt es erst die Tret-Animation von Attacken wie Doppelkick aus. Beim kopierten Stampfer-Angriff zeigt sich aber, dass die Tret-Animation eigentlich weitergeht, bis Nidoking effektiv auf den Boden stampft. Die Entwickler*innen haben diese längere Animation zwar produziert, jedoch abseits des besonderen Falls wohl keine Verwendung dafür gefunden.

Auch das weibliche Äquivalent von Nidoking, Nidoqueen, hat eine ausgeprägte Tret-Animation. Wenn es mit Mimikry unter anderem die Attacke Platscher nachahmt, vollführt es nach seinem Kick eine elegante Pirouette.

Das Maskottchen-Pokémon Pikachu besitzt hingegen eine einzigartige Animation, wenn es Attacken vom Typ Psycho kopiert. Es verschränkt dann seine Arme und denkt besonders hart nach, ehe es zuschlägt. Auch Bisaflor setzt eine besondere Animation ein, wenn es die Erdbeben-Attacke nachahmt. Und die sieht zugegeben ziemlich witzig aus.

Es ist beeindruckend, wie viel Liebe zum Detail in den alten Spielen steckt. Da hoffen wir, dass sich Pokémon Champions eine Scheibe davon abschneidet.

Sind euch die besonderen Animationen jemals in Pokémon Stadium aufgefallen und wisst ihr vielleicht sogar von anderen Attacken, die dazu führen?