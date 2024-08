Ed Sheeran lebt den Traum unserer Kindheit und zockt Pokémon Stadium im Stadion auf gigantischem Display

Auch Superstars wollen der oder die Allerbeste werden. Manche zeigen das in speziell produzierten Liedern, andere in alltäglichen Videoclips. Ed Sheeran macht beides.

Wenn Superstars sich an Franchises erfreuen, die auch wir mögen, macht sie das eine Spur nahbarer. Schließlich teilen sie ja dieselbe Liebe wie wir für Etwas, was schon mal eine Gemeinsamkeit mehr bedeutet. Deswegen ist Ed Sheerans Begeisterung für Pokémon auch ziemlich herzlich.

Ed Sheeran spielt Pokemon Stadium im Stadion

Auf TikTok teilt Ed Sheeran einen Videoclip, der ihn beim Zocken von Pokémon Stadium in einem Stadion zeigt. Schaut es euch am besten selbst an:

Im Video könnt ihr einen grinsenden Ed Sheeran sehen, der gerade gegen ein Bisaknosp kämpft und das Folgende von sich gibt: „If I wasn’t a musician, I would be a virgin.“ Übersetzt bedeutet das so viel wie: „Wenn ich kein Musiker wäre, dann wäre ich eine Jungfrau.“ Das lassen wir mal so stehen, doch der Sinn für Humor zeigt die Liebe des Musikers zum Pokémon-Franchise allemal.

Das ist nicht der erste Moment, in dem ihr Ed Sheerans Liebe zu Pokémon sehen könnt. Der Musiker hat bereits im Jahr 2022 das Lied Celestial geschrieben, das von Hoffnung in schweren Zeiten – und eben Pokémon – handelt.

Übrigens ist Ed Sheeran nicht die einzige Person, die Musik zu den Taschenmonstern produziert hat. Katy Perry hat mit Electric ihren eigenen Pokémon-Song veröffentlicht und gemeinsam mit Post Malone hat sie ein virtuelles Konzert zum letzten Jubiläum gegeben.

0:45 Revolution für Pokémon GO: Neue Features und verbesserte Optik angekündigt

Autoplay

Worum geht’s in Pokémon Stadium und wo kann ich es spielen?

Pokémon Stadium ist das erste Spiel der Reihe, das für den Nintendo 64 erschienen ist. In diesem Spiel tragt ihr vor allem Kämpfe aus und könnt die Zeit dazwischen mit Minispielen alleine oder gegen eure Freund*innen versüßen. Auf dem Nintendo 64 konntet ihr damals sogar die Pokémon aus euren Editionen auf dem großen Bildschirm erleben, auch wenn der wahrscheinlich nicht so groß wie der von Ed Sheeran war.

Um Pokémon Stadium heutzutage spielen zu können, benötigt ihr nicht zwingend eine alte N64-Konsole. Wenn ihr eine Nintendo Switch mit dem Online + Erweiterungspaket besitzt, dann könnt ihr Pokémon Stadium einfach über das Abo auf der Switch spielen. Leider könnt ihr hier eure Editions-Pokémon nicht importieren und müsst euch an der begrenzten Auswahl des Spiels bedienen.