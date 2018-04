Vor ein paar Tagen berichteten wir von der Fan-Seite PokèJungle, der angeblich ein allererster In-Game-Screenshot von Pokémon Switch zugespielt wurde. Die Seite beschrieb zwar, was auf dem Bild zu sehen ist und welche Spielideen und Features sich daraus ableiten lassen, den Screenshot selbst zeigten sie aber nicht. Offenbar ist das Bild aber nun über andere Wege in das Netz geraten.

Auf Twitter hat der Account Pixelpar den Screenshot geteilt und wir können uns nun selbst ein Bild vom angeblich ersten Blick auf Pokémon Switch machen.

Here is the "Pokémon Switch" shot I received. Take this with a dash of salt.



Note: I edited it slightly to fix the perspective. pic.twitter.com/ttfVUL0BTy