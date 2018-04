Pokémon Switch - Gerücht: RPG soll im April mit Pokémon Direct enthüllt werden

Viele Fans hatten gehofft, schon im Rahmen der großen Nintendo Direct im März etwas mehr über Pokémon Switch zu erfahren, dem Konsolendebüt der langlebigen Handheld-Reihe. Damals fehlte von Pokémon aber jede Spur und einem aktuellen Gerücht zufolge hat das auch einen guten Grund. Angeblich plant Nintendo nämlich noch im April eine eigene Pokémon Direct-Veranstaltung, die Pokémon Switch endlich enthüllen soll.

Das Gerücht stammt von Twitter-Account Leaky Panda, der schon im Vorfeld der letzten Nintendo Direct für einige Leaks gesorgt hatte. Allerdings trafen viele Vorhersagen aber auch nicht ein, was der Account aber mehr der eigen Voreiligkeit zuschreibt und die Infos weiterhin als glaubwürdig einschätzt. Im Falle der Pokémon Direct beziehe man sich auf mehrere anonyme Quellen, die neue Infos zum Spiel in Aussicht stellen.

We privately got from several people (w/ different degrees of verifiable credit) + information publicly aviable that all very clearly lines up for a new Pokémon Direct or at the very least new info next moth. The boldest statement points to it happening between the 9th and 20th