Pokémon TCG Pocket: Das sind die 24 seltensten Karten und so hoch sind eure Chancen

Welche Karten in Pokémon TCG Pocket sind am seltesten?

In Pokémon TCG Pocket gibt es Karten, die besonders schwer zu ergattern sind und von Sammler*innen heiß begehrt werden. Die Seltenheit jeder Karte hängt mit von ihrer Drop-Chance ab – also von der Wahrscheinlichkeit, sie aus einem Boosterpack zu ziehen. Wir listen die 24 seltensten Karten im Spiel auf und zeigen euch, wie hoch die Chance ist, sie zu bekommen. So erfahrt ihr, welche Karten echte Raritäten sind und wie außergewöhnlich es ist, sie in die digitalen Hände zu bekommen. (Stand: Erweiterung - Unschlagbare Gene)

Beachtet, dass die folgenden Karten ausschließlich als 4. oder 5. Karte in einem Boosterpack erscheinen können. Zur besseren Übersicht sind beide Wahrscheinlichkeiten separat aufgeführt.

1:29 Pokémon TCG Pocket hat einen Termin und bringt etwas mit, das weder echte Karten noch TGC Live haben

Glurak-ex

Karte: Glurak-ex (A1 284)

Glurak-ex (A1 284) Seltenheit: 🜲 ( Crown-rare)

Crown-rare) Drop-Rate als 4. Karte: 0,013%, Drop-Rate als 5. Karte: 0,053%

0,013%, Drop-Rate als 5. Karte: 0,053% aus dem Pack: Glurak, Pikachu oder Mewtu

Das Besondere an der Glurak-ex-Karte ist die Attacke 'Feuerroter Sturm', die mit 200 Schadenspunkten eurem/eurer Gegner*in sprichwörtlich ordentlich einheizt. Da die Glurak-ex-Karte für diese mächtige Attacke vier Energiepunkte benötigt, wird häufig die Lavados-ex-Karte in Kombination eingesetzt. Mit 'Infernotanz' kann sie bis zu drei zusätzliche Energiepunkte generieren und so die Feuerkraft des Decks steigern.

Pikachu-ex

Karte: Pikachu-ex (A1 285)

Pikachu-ex (A1 285) Seltenheit: 🜲 ( Crown-rare)

Crown-rare) Drop-Rate als 4. Karte: 0,013%, Drop-Rate als 5. Karte: 0,053%

0,013%, Drop-Rate als 5. Karte: 0,053% aus dem Pack: Glurak, Pikachu oder Mewtu

Die Pikachu-ex-Karte ist besonders effektiv, wenn ihr auf der Bank drei weitere Elektro-Pokémon habt. Pikachu kann dann mit nur zwei Energiepunkten 90 Schaden austeilen. Mit 120 KP verfügt es außerdem über eine beachtliche Widerstandskraft und benötigt für den Rückzug lediglich einen Energiepunkt. Ein weiterer Vorteil dieser Karte ist, dass Pikachu ein Basis-Pokémon ist, was bedeutet, dass es bereits ab der ersten Runde ins Spiel gebracht werden kann.

Mewtu-ex

Karte: Mewtu-ex (A1 286)

Mewtu-ex (A1 286) Seltenheit: 🜲 ( Crown-rare)

Crown-rare) Drop-Rate als 4. Karte: 0,013%, Drop-Rate als 5. Karte: 0,053%

0,013%, Drop-Rate als 5. Karte: 0,053% aus dem Pack: Glurak, Pikachu oder Mewtu

Mewtu ist ebenfalls ein Basis-Pokémon und kann daher bereits ab der ersten Runde ins Spiel gebracht werden. Mit 150 KP und der mächtigen Attacke 'Psycho-Antrieb', die 150 Schadenspunkte verursacht, ist es in der Lage, fast jedes gegnerische Pokémon in einem Zug zu eliminieren. Allerdings gilt es hier zu beachten, dass nach der Attacke zwei Energiepunkte verloren gehen, die erst wieder aufgefüllt werden müssen.

Mew

Karte: Mew (A1 283)

Mew (A1 283) Seltenheit: ☆☆☆

Voraussetzung: Vervollständigung des Kanto-Dex

Für die Mew-Karte müsst ihr den Kanto-Pokédex mit allen 150 Pokémon der ersten Generation vervollständigen, also die Pokémon von Bisasam bis Mewtu. Event-Karten oder Karten aus anderen Serien zählen hier nicht. Diese Karte ist aufgrund dieses Aufwands so selten.

Was es dabei noch zu beachten gibt und wie ihr alle Kanto-Pokémon sammeln könnt, haben wir in einem extra Guide näher erklärt:

20 weitere seltene Karten

Die folgenden 20 Karten haben eine Erscheinungswahrscheinlichkeit von 0,05 % als 4. Karte und 0,2 % als 5. Karte je normales Boosterpack. Für diese Übersicht wurden ausschließlich Karten aus den Glurak- und Pikachu-Packs berücksichtigt, da das Mewtu-Pack eine Karte weniger enthält und die Wahrscheinlichkeit für diese Karten damit entsprechend höher ausfällt.

Karten aus dem Pikachu-Pack

Kartenname Kartennummer Arkani-ex A1 254 Turtok-ex A1 256 Pikachu-ex A1 259 Zapdos-ex A1 260 Knuddeluff-ex A1 265 Misty A1 267 Rocko A1 271 Major Bob A1 273 Zapdos-ex A1 276 Knuddeluff-ex A1 279

Karten aus dem Glurak-Pack

Kartenname Kartennummer Kokowei-ex A1 252 Glurak-ex A1 253 Lavados-ex A1 255 Starmie-ex A1 257 Machomei-ex A1 263 Erika A1 266 Pyro A1 268 Sabrina A1 272 Lavados-ex A1 274 Machomei-ex A1 278

Eine Ausnahme bilden die sogenannten God-Packs: Die Wahrscheinlichkeit, dass euer Boosterpack zu einem God-Pack wird, liegt bei 0,05 %. In einem solchen Pack sind alle Karten mit Seltenheitsstufen von ☆ bis 🜲 (Crown-rare) gleich verteilt. Habt ihr also das Glück, ein God-Pack zu ziehen, könnt ihr jedoch sicher sein, dass jede der fünf Karten mindestens die Seltenheitsstufe ☆ hat.

Habt ihr euch bereits eine der seltensten Karten sichern können? Lasst es uns gerne wissen!