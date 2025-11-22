Pokémon TCG: Die Symbole auf der legendären Ancient Mew-Karte haben eine Bedeutung und wer sie damals geknackt hat, erhielt sogar ein Geschenk

Eine besondere Promo-Karte stellte das Kinopublikum des zweiten Pokémon-Films vor ein Rätsel, bei dessen Lösung eine Belohnung gewartet hat.

Cassie Mammone
22.11.2025 | 19:28 Uhr

Die Ancient Mew-Karte unterscheidet sich aufgrund ihrer mysteriösen Runen von anderen Pokémon-Karten. Die Ancient Mew-Karte unterscheidet sich aufgrund ihrer mysteriösen Runen von anderen Pokémon-Karten.

Mew ist heutzutage vor allem als eines der niedlichsten legendären Pokémon bekannt. Bei seinem Auftritt im ersten Pokémon-Film war es jedoch vor allem ein Mysterium. Das hat sich bis zum zweiten Film gezogen, zu dem das Publikum beim Kinobesuch damals eine besondere Sammelkarte erhalten hat. Hinter der Karte steckt mehr, als der erste Blick vermuten lässt.

Die seltene Ancient Mew-Karte und ihre Bedeutung

Wer sich im Jahr 2000 Pokémon 2 – Die Macht des Einzelnen im Kino angeschaut hat, erinnert sich vielleicht noch daran: Zum Kinobesuch wurde eine besondere Promo-Karte von Mew verteilt. Diese ist voller unterschiedlicher Symbole. Sie sind nicht zufällig gewählt, sondern bestehen aus mittelalterlichen und spätantiken Runen, die sich übersetzen lassen.

Video starten 1:36 Pokémon – Der Film: Du bist dran! - Trailer zum Kino-Film erzählt die Geschichte der ersten TV-Staffel neu - Trailer zum Kino-Film erzählt die Geschichte der ersten TV-Staffel neu

Inhalt der Kino-Promo: Der Karte wurden im durchsichtigen Päckchen zwei weitere Karten beigelegt: Eine lud zum Abholen einer Urzeitliches-Mew-Spielmatte ein, während die andere den Soundtrack des zweiten Pokémon-Films beworben hat.

Die englische Karte über die besondere Spielmatte hat ihre Leser*innen aktiv dazu aufgefordert, die Symbole auf der Mew-Karte zu übersetzen. Während sich bei uns die Matte einfach abholen ließ, war ihr Erhalt im englischen Sprachraum an des Rätsels Lösung geknüpft.

So sah das Rätsel auf den englischen Karten aus (via pokezentrum.de):

Um die Fragen auf der Karte zu beantworten, musstet ihr die Mew-Karte erst übersetzen. Um die Fragen auf der Karte zu beantworten, musstet ihr die Mew-Karte erst übersetzen.

Pokémon-Fans, die nicht über Runen-Kenntnisse verfügt haben, erhielten zum Glück von unterschiedlichen Spielemagazinen Hilfe.

Zum Beispiel sah die Übersetzung des PoJo-Magazines wie folgt aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Demnach ist das Ancient Mew eine normale, spielbare Pokémon-Karte – auch wenn es mit seinen 30 Lebenspunkten und seiner Attacke mit 40 Schadenspunkten ein ziemlich schwaches Exemplar ist. Dafür hat es seine Besitzer*innen vor über 20 Jahren um ein cooles Sammlerstück bereichert.

Der Wert der Ancient Mew-Karte heute

Obwohl es sich beim Urzeitlichen Mew um eine Promo-Karte handelt, wird zumindest die englische Version für nicht gerade teure Preise gehandelt. Wenn euch der Zustand der Karte egal ist, findet ihr sie für rund 20 Euro auf Plattformen wie Cardmarket. Wollt ihr die Karte in besserer Qualität, müsst ihr schon einen 50er in die Hand nehmen.

Pokémon TCG-Glückspilz findet seltene Mauzi-Karte in Süßigkeiten-Packung - sie ist heute über 1000 Euro wert
von Jonas Herrmann
"Ja, ich spiele schon Lotto" - Pokémon-Fan öffnet 6 Packs und zieht zweimal dieselbe Glurak-Karte, die 500 Euro wert ist
von Jonas Herrmann
Pokémon TCG-Fan ließ als Kind sein Glurak hinter den Kamin fallen - 25 Jahre später kommt er endlich an sie ran und die Karte sieht fast wie neu aus
von Eleen Reinke

Die japanische Version der Karte kommt mit einem ähnlichen Preisschild daher. Einige Personen verkaufen ihre gegradeten, also bewerteten Karten mit einer perfekten Zehner-Wertung für 1650 Euro für die englische beziehungsweise 1250 Euro für die japanische Variante.

Die seltensten und teuersten Karten waren jedoch dem japanischen Kinopublikum vorbehalten. Der zweite Pokémon-Film ist dort bereits ein Jahr zuvor erschienen und die erste Ladung der Mew-Karten mit einem Fehldruck einhergegangen. Der platziert das Copyright bei “Nintedo“ anstellte von “Nintendo“. Eine solche Karte ist mehrere hundert Euro wert und das teuerste Exemplar mit einer Zehner-Wertung wird sogar für satte 4500 Euro angeboten.

Habt ihr noch Promo-Gegenstände von einem Kinobesuch bei euch oder sammelt ihr die sogar?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Pokémon TCG: Die Symbole auf der legendären Ancient Mew-Karte haben eine Bedeutung und wer sie damals geknackt hat, erhielt sogar ein Geschenk

vor einer Stunde

Pokémon TCG: Die Symbole auf der legendären Ancient Mew-Karte haben eine Bedeutung und wer sie damals geknackt hat, erhielt sogar ein Geschenk
The Game Awards 2025 - Termin, Uhrzeit, Livestream und welche Spiele gezeigt werden könnten   1

vor einer Stunde

The Game Awards 2025 - Termin, Uhrzeit, Livestream und welche Spiele gezeigt werden könnten
Er verdient ne Gehaltserhöhung LEGO-Mitarbeiter schummelt witzige Easter Eggs in seine Display-Sets und wird von 10.000 Leuten gefeiert   1

vor einer Stunde

"Er verdient ne Gehaltserhöhung" LEGO-Mitarbeiter schummelt witzige Easter Eggs in seine Display-Sets und wird von 10.000 Leuten gefeiert
2.700 Stunden am Stück zocken: Spieler baut gigantischen Akku an seinen Game Boy Advance, der auch noch richtig klasse aussieht.

vor einer Stunde

2.700 Stunden am Stück zocken: Spieler baut gigantischen Akku an seinen Game Boy Advance, der auch noch richtig klasse aussieht.
mehr anzeigen