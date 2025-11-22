Pokémon TCG: Die Symbole auf der legendären Ancient Mew-Karte haben eine Bedeutung und wer sie damals geknackt hat, erhielt sogar ein Geschenk

Die Ancient Mew-Karte unterscheidet sich aufgrund ihrer mysteriösen Runen von anderen Pokémon-Karten.

Mew ist heutzutage vor allem als eines der niedlichsten legendären Pokémon bekannt. Bei seinem Auftritt im ersten Pokémon-Film war es jedoch vor allem ein Mysterium. Das hat sich bis zum zweiten Film gezogen, zu dem das Publikum beim Kinobesuch damals eine besondere Sammelkarte erhalten hat. Hinter der Karte steckt mehr, als der erste Blick vermuten lässt.

Die seltene Ancient Mew-Karte und ihre Bedeutung

Wer sich im Jahr 2000 Pokémon 2 – Die Macht des Einzelnen im Kino angeschaut hat, erinnert sich vielleicht noch daran: Zum Kinobesuch wurde eine besondere Promo-Karte von Mew verteilt. Diese ist voller unterschiedlicher Symbole. Sie sind nicht zufällig gewählt, sondern bestehen aus mittelalterlichen und spätantiken Runen, die sich übersetzen lassen.

1:36 Pokémon – Der Film: Du bist dran! - Trailer zum Kino-Film erzählt die Geschichte der ersten TV-Staffel neu - Trailer zum Kino-Film erzählt die Geschichte der ersten TV-Staffel neu

Autoplay

Inhalt der Kino-Promo: Der Karte wurden im durchsichtigen Päckchen zwei weitere Karten beigelegt: Eine lud zum Abholen einer Urzeitliches-Mew-Spielmatte ein, während die andere den Soundtrack des zweiten Pokémon-Films beworben hat.

Die englische Karte über die besondere Spielmatte hat ihre Leser*innen aktiv dazu aufgefordert, die Symbole auf der Mew-Karte zu übersetzen. Während sich bei uns die Matte einfach abholen ließ, war ihr Erhalt im englischen Sprachraum an des Rätsels Lösung geknüpft.

So sah das Rätsel auf den englischen Karten aus (via pokezentrum.de):

Um die Fragen auf der Karte zu beantworten, musstet ihr die Mew-Karte erst übersetzen.

Pokémon-Fans, die nicht über Runen-Kenntnisse verfügt haben, erhielten zum Glück von unterschiedlichen Spielemagazinen Hilfe.

Zum Beispiel sah die Übersetzung des PoJo-Magazines wie folgt aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Demnach ist das Ancient Mew eine normale, spielbare Pokémon-Karte – auch wenn es mit seinen 30 Lebenspunkten und seiner Attacke mit 40 Schadenspunkten ein ziemlich schwaches Exemplar ist. Dafür hat es seine Besitzer*innen vor über 20 Jahren um ein cooles Sammlerstück bereichert.

Der Wert der Ancient Mew-Karte heute

Obwohl es sich beim Urzeitlichen Mew um eine Promo-Karte handelt, wird zumindest die englische Version für nicht gerade teure Preise gehandelt. Wenn euch der Zustand der Karte egal ist, findet ihr sie für rund 20 Euro auf Plattformen wie Cardmarket. Wollt ihr die Karte in besserer Qualität, müsst ihr schon einen 50er in die Hand nehmen.

Die japanische Version der Karte kommt mit einem ähnlichen Preisschild daher. Einige Personen verkaufen ihre gegradeten, also bewerteten Karten mit einer perfekten Zehner-Wertung für 1650 Euro für die englische beziehungsweise 1250 Euro für die japanische Variante.

Die seltensten und teuersten Karten waren jedoch dem japanischen Kinopublikum vorbehalten. Der zweite Pokémon-Film ist dort bereits ein Jahr zuvor erschienen und die erste Ladung der Mew-Karten mit einem Fehldruck einhergegangen. Der platziert das Copyright bei “Nintedo“ anstellte von “Nintendo“. Eine solche Karte ist mehrere hundert Euro wert und das teuerste Exemplar mit einer Zehner-Wertung wird sogar für satte 4500 Euro angeboten.

Habt ihr noch Promo-Gegenstände von einem Kinobesuch bei euch oder sammelt ihr die sogar?