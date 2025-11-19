"Ja, ich spiele schon Lotto" - Pokémon-Fan öffnet 6 Packs und zieht zweimal dieselbe Glurak-Karte, die 500 Euro wert ist

Die Glurak-Karte ist aber auch ein echtes Prachtstück. (Bild: Meneerster auf Reddit)

Es gibt Pokémon-Karten, die die wenigsten Fans überhaupt jemals "in echt" zu Gesicht bekommen, weil sie so selten und wertvoll sind. Und dann gibt es Glückspilze, die solche Karten in wenigen Tagen gleich zweimal ziehen.

Zwei Chase-Cards an einem Wochenende

Die Ende September 2025 erschienene Pokémon TCG-Erweiterung "Inferno X" ist das dritte Set der "Mega Evolution"-Reihe und hat ein paar richtig spannende Karten wie Choreogel ex oder Mega Schlapor ex auf Lager.

Die absoluten Highlights von Inferno X dürften für die meisten Fans aber die drei "Mega Glurak X ex"-Karten sein, wobei die "Mega Ultra Rare"-Variante in Gold ganz vorne liegen dürfte. Die Karte sieht nicht nur fantastisch aus, sondern ist auch ziemlich selten. Die Preise für einzelne Exemplare bewegen sich im Bereich von etwa 500 Euro bis 600 Euro.

Die meisten Sammler*innen wären vermutlich komplett glücklich, wenn sie irgendeine der Glurak-Karten ziehen würden. Umso überraschter war der Reddit-User "Meneerster", als er zwei der begehrten Gold-Karten in wenigen Tagen gezogen hat.

Wie er in einem Reddit-Post erzählt, hat er sich am vergangenen Freitag einen Blister mit drei Packs gekauft und dann am Montag noch einen zweiten. Insgesamt also nur sechs Packs, in denen sich zwei der aktuell am meisten gesuchten Karten überhaupt befanden.

Den Post könnt ihr euch hier ansehen:

Nachdem es in den Kommentaren einige Stimmen gibt, die den Wahrheitsgehalt der Geschichte hinterfragen, liefert der User noch zwei Videos von seinen Pulls. Wie viele Packs er tatsächlich gekauft hat, lässt sich dadurch natürlich nicht "beweisen".

So oder so hatte er offenbar extrem viel Glück und viele andere User reagieren mit einem angemessenen Mix aus Anerkennung und Neid. Der User "Autistic_Scoundrel" formuliert es diplomatisch:

Ich hoffe nicht, dass du dir den Zeh anstößt, aber falls es dir doch passiert, wäre ich nicht traurig deshalb.

Habt ihr die Karte vielleicht auch schon gezogen und generell gefragt: Welche TCG-Karte hat für euch den größten Wert?