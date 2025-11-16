Pokémon TCG-Glückspilz findet nach 20 Jahren Box mit 162 limitierten Ancient Mew-Karten wieder: "Das ist wie ein uralter Schatz, total genial!"

Ancient Mew gab es damals zum Pokemon-Kinofilm. Ein Sammler hat gleich 162 Exemplare wiedergefunden.

Wenn ihr zum Start des zweiten Pokémon-Films "Die Macht des Einzelnen" im Jahr 2000 ins Kino gehuscht seid, dann konntet ihr euch dort eine limitierte Pokémon-Karte abholen: Ancient-Mew. Die Karte unterscheidet sich mit ihrem auffälligen Design und Runen auf der Vor- und Rückseite deutlich von herkömmlichen Pokémon-Sammelkarten und gilt heute als echtes Liebhaberstück.



Und nun stellt euch vor, ihr besitzt nicht eine, sondern gleich 162 Exemplare von Ancient Mew. Pokémonkartensammler und Reddit-User "MidwestLingo" hat nach über 20 Jahren seine ungewöhnliche Sammlung der Kultkarte wiedergefunden. Aber wie kann er so viele davon besitzen?

Warum hat dieser Pokémon-Sammler 162 Exemplare von "Ancient Mew"?

Die Lösung des Rätsels liefert der Mew-Horter in seinem ein Jahr altem Reddit-Post selbst: Normalerweise wurde damals pro Kinobesucher*in des zweiten Pokémon-Films nur eine Ancient Mew-Karte ausgehändigt. "MidwestLingo" traf auf einer Geburtstagsfeier im Kino allerdings auf sehr spendable Mitarbeitende:

Als der Pokémon-Film 'Die Macht des Einzelnen' hier in den USA im Kino lief, feierten wir dort einen Familiengeburtstag. Die Mitarbeiter*innen schenkten uns nach dem Film einen Beutel mit Ancient Mews. Meine Schwester und ich öffneten ein paar, den Rest bewahrten wir in einem Schuhkarton auf, der seitdem unberührt geblieben ist.

20 Jahre später hat der Glückspilz seine Mew-Sammlung im Zuhause seiner Eltern im mittlerweile komplett verstaubten Schuhkarton wiederentdeckt, nachdem diese Hilfe beim Umzug benötigt hatten:

Das Besondere: Die Karten sind originalverpackt. Und vielleicht erinnert ihr euch selbst noch daran: Die Ancient Mew-Karten wurden damals im Kino in einer durchsichtigen Plastik-Folie ausgeliefert.

In der Folie selbst befindet sich nicht nur Mew selbst, sondern auch eine beiliegende Werbekarte. Die deutsche Variante bewirbt den Soundtrack zum Film (damals natürlich noch auf CD), die englische Variante motivierte Fans dazu, die Rückseite der Mew-Karte zu übersetzen (via Pokezentrum).

Ihr fragt euch nun bestimmt, wie viel die 162 Exemplare von Ancient Mew wert sein könnten: Der Glückspilz schreibt in einem weiteren Reddit-Post, dass er seine Mew-Karten bei GameStop hat schätzen lassen. Einige davon hätten eine Wertung von "PSA 10" erhalten, was einer perfekt erhaltenen Karte entspricht.

Einige Karten haben laut User "MidwestLingo" aber auch niedrigere Wertungen zwischen 9 und 7 erhalten, der Grund ist unklar. Vielleicht haben die Karten ja trotz Originalverschweißung leichte Schäden wie beispielsweise Knicke davongetragen.

So oder so hat der Mew-Fan einen echten Schatz wiedergefunden: Der Wert einer "PSA 10"-Ancient Mew Karte kann heute bis zu 1.200 Euro betragen (via Pricecharting). Aber auch niedriger bewertete Exemplare sind einiges wert: Die Preise schwanken zwischen 60 und 160 Euro.

