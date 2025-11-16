"Zeit, Red Dead Redemption 2 zu schließen": Fan hat eine ganze Wagenladung Kopfgelder dabei und will dick abkassieren, aber dann stürzt alles über eine Klippe und ist futsch

Ein Red Dead Redemption 2-Fan hat einen Clip geteilt, bei dem wir lieber die Augen zumachen wollen - wenn er nicht auch so lustig wäre.

Samara Summer
16.11.2025 | 18:33 Uhr

Upsi. Upsi.

Wir alle kennen sie: Diese Momente, wenn in Spielen einfach auf einmal von einer Sekunde auf die andere alles schiefgeht. In der Open World von Red Dead Redemption 2 passiert das oft dann, wenn eine unglückliche Verkettung von Umständen in purem Chaos endet.

In diesem Clip aus Red Dead Online reicht aber auch einfach ein verschneiter Bergpass – und es tut schon fast ein bisschen weh!

Red Dead-Fan will seine Bounty abkassieren, aber dann geht alles den Bach ... äh ... Berg runter

Wir fühlten uns beim Video von Reddit-User TeazedRDO schmerzlich erinnert an eigene Fails. Zunächst sieht alles sehr vielversprechend aus, aber seht selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Der Anhänger der Kutsche ist vollgeladen mit gesuchten Personen, für die TeazedRDO ein Kopfgeld kassieren möchte. Der Fan hält sich auch ganz brav an die vorgegebene Route, eine Straße durch die Berge. Nur dass die eben mit dem Fahrzeug nicht ganz so leicht zu passieren ist.

In einer Kurve kommt es dann unvermittelt zum Unfall. Das arme Pferd kippt aus den Hufen und besonders witzig ist der Moment, in dem die Kutsche noch kurz direkt vor dem Abgrund stehen bleibt – bevor sie dann weiterrutscht, sich überschlägt und die Gangster in alle Richtungen davonfliegen und teilweise fliehen.

Video starten 7:47 Red Dead Redemption 2 - 5 Dinge über Arthur Morgan, die ihr (vielleicht) noch nicht wusstet - 5 Dinge über Arthur Morgan, die ihr (vielleicht) noch nicht wusstet

Mich persönlich erinnert das ein wenig an dramatische Bergüberquerungen mit Fracht in Death Stranding, gleichzeitig habe ich Kutschen in Red Dead Redemption 2 auch das ein oder andere Mal verflucht.

TeazedRDO fällt da nur noch eines ein: "Zeit, Red Dead Redemption 2 zu schließen." "Was hast du dir dabei gedacht, Mann?", fragt User CyanidP.

Mehr zu Red Dead:
"Ich kann nicht der Einzige sein, dem das aufgefallen ist": Red Dead Redemption 2-Fan erkennt verdächtige Parallele zwischen der allerersten und letzten Mission des Spiels
von Eleen Reinke
Diese ambitionierte Red Dead 2-Mod schickt euch zurück nach Mexiko – mit neuen Städten und Missionen
von Stephan Zielke

Andere Community-Mitglieder sehen die Schuld aber nicht bei dem Fan. User Ajeel_OnReddit findet beispielsweise: "Das ist bei Weitem die schlimmste Bounty-Mission überhaupt. Ich hasse diesen Ort. Er ist Mist." Auch andere Personen schreiben, dass ihnen genau dasselbe passiert ist oder dass sie sich sehr gut an diesen Auftrag erinnern können.

Wir verstehen aber vor allem auch, was User seanc6441 meint, wenn er sagt, dass die Physik in Red Dead nicht unbedingt immer realistisch ist, aber sehr befriedigend ist.

Kennt ihr solche bitteren Momente selbst aus Red Dead Redemption 2 oder anderen Spiele?

