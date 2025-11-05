Mutter zieht ihre allererste "Hit"-Pokémon-Karte - und packt sie direkt zu den Familienfotos an die Wand

Dieses Mebrana ist jetzt Teil der Familie. (Bild: Remote_Car_8942 auf Reddit)

Pokémon-Sammelkarten erfreuen sich seit ein paar Jahren wieder einer stark wachsenden Beliebtheit und längst interessieren sich nicht mehr nur die Leute, die mit den Karten aufgewachsen sind, dafür. Die Mutter eines Fans ist sogar so begeistert, dass sie eine Karte an die Wand gehängt hat.

Mebrana gehört jetzt zur Familie

Die süße Geschichte stammt vom Reddit-User "Remote_Car_8942", der sie vor ein paar Tagen im PokémonTCG-Subreddit gepostet hat. Offenbar ist seine Mutter mittlerweile auch Fan der Sammelkarten und hat jetzt die erste "besondere" Karte gezogen.

1:01 Pokémon TCG Pocket enthüllt neue 'Mega-Aufstieg'-Erweiterung und markiert so den Start der B-Reihe

Autoplay

Dabei handelt es sich um eine schöne Illustration von Mebrana aus der Erweiterung "Karmesin & Purpur – Schwarze Blitze". Offenbar hat sich die Sammlerin darüber so sehr gefreut, dass sie die Karte direkt eingerahmt und zu den Familienfotos an die Wand gehängt hat.

Den Post mit dem Bild der Karte findet ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Der Post hat mittlerweile fast 6.500 Likes gesammelt und kommt bei vielen Usern gut an. Mehrere kommentieren etwa, dass das einfach eine schöne Geschichte ist und sie sich freuen, dass der User sein Hobby mit seiner Mutter teilen kann.

Dass die Karte auch irgendwie schief und nicht mittig im Rahmen platziert ist, passt ebenfalls sehr gut zu der ganzen Story. Während viele Sammler*innen darauf bedacht sind, ihre Schmuckstücke in möglichst perfektem Zustand aufzubewahren, war das dieser Mum wohl eher egal.

Viele User sind sich zudem einig, dass das Membrana jetzt einfach unweigerlich Teil der Familie und vermutlich schon jetzt das "Lieblingskind" der Mutter ist. Besonders wertvoll ist die Karte übrigens nicht. Auf Cardmarket wird der Wert auf knapp unter fünf Euro geschätzt.

Tatsächlich erzählen mehrere User, dass ihre Eltern durch sie zuletzt Pokémon-Fans geworden sind und zusammen mit ihnen Packs öffnen. Bei mittlerweile über 1000 verschiedenen Taschenmonstern ist aber vermutlich auch wirklich für jede*n etwas dabei.

Habt ihr auch Familienmitglieder, die sich für Pokémon-Karten interessieren? Was sind eure persönlichen Lieblingskarten?