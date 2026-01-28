Pokémon TCG: Vater entdeckt Holo-Glurak-Karte für 1,67 Euro auf Flohmarkt, nimmt sie kurzerhand mit - "Ein Rabatt von 98,7%!"

Diese Glurakkarte ist definitiv mehr als 2 Dollar wert. (Bild: Reddit/user/because_im_derp)

Fans des Pokémon-Sammelkartenspiels wissen wahrscheinlich, dass Glurak-Karten eigentlich immer eine lohnenswerte Investition sind. Nicht umsonst gehört die Entwicklung des Gen 1-Starters noch immer zu den beliebtesten Pokémon. Aber nicht jeder kennt sich eben im TCG aus. Wie auch dieser Dad, der wohl gar nicht wusste, was er für ein Schnäppchen gemacht hatte.

Glurak-Karte kann über das 200-fache wert sein

Wie Redditor because_im_derp vor Kurzem im TCG-Subreddit berichtet hat, kennt sein oder ihr Vater sich eigentlich so gar nicht mit Pokémon aus. Als er zufällig bei einem Garagenverkauf angehalten hat, ist ihm die Karte mit dem Glurak aber wohl einfach ins Auge gefallen.

Also kaufte er das gute Stück kurzerhand und bezahlte dafür gerade einmal schlappe 2 US-Dollar, umgerechnet also knapp 1,67 Euro. Die Karte gab er dann direkt an Sohn oder Tochter because_im_derp weiter. Die Person hat nämlich eine kleine Sammlung an Pokémon-Karten, die nach eigener Aussage "nicht viel wert ist".

Zumindest das dürfte sich mit der Glurak-Karte schlagartig geändert haben. Sie dürfte nämlich besonders in einem derart guten Zustand, wie diese ihn Karte augenscheinlich hat, einiges wert sein, was auch User wie WDGaster15 anmerken:

"Eine 152 Dollar-Karte mit einem Rabatt von 98,7 Prozent! Das ist ein verdammtes Glück"

Dabei hat der User den Preis der Karte sogar potenziell noch zu niedrig eingeschätzt. Zwar handelt es sich bei diesem Holo-Glurak nicht um eine Erstauflage, die sogar über 10.000 Euro wert sein kann. Stattdessen erschien diese Neuauflage als Teil der Anniversary Edition zum 25-jährigen Jubiläum 2021.

Aber auch sie kommt bereits auf beachtliche Preise. Ein Blick auf PriceCharting zeigt etwa, dass eine offiziell bewertete Karte in perfektem Zustand (PSA 10) durchschnittlich um die 465 US-Dollar (rund 388 Euro) Handelspreis erreicht. Da haben sich die 2 US-Dollar für den Kauf also in jedem Fall gelohnt.

because_im_derp überlegt entsprechend auch, ob er oder sie die Qualität der Karte offiziell bewerten lassen sollte. Das perfekte Rating von PSA 10 zu erreichen, ist zwar gar nicht so leicht, zumindest auf dem Foto sieht die Karte aber ziemlich neuwertig aus. Und selbst wenn der Zustand nicht perfekt sein sollte, ein tolles Sammlerstück gibt sie allemal ab.

