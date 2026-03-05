Pokémon TCG-Fan bekommt einen Booster, in dem doppelt so viel drin ist wie gewöhnlich - Community fordert: "Aufmachen"!

Der obere Booster ist eindeutig dicker als die anderen aus dem Bundle. (Bild: THECONDOR69 auf Reddit)

Bei Pokémon-Karten sind natürlich vor allem seltene Drucke und Spezialdesigns besonders wertvoll und nachgefragt. Aber auch ein Fehler bei der Verpackung kann aus einem normalen Booster ein echtes Sammlerstück machen.

Zwei Booster in einer Hülle

Der Reddit-User "THECONDOR69" hat vor einigen Tagen einen kuriosen Fehler im Pokemon-TCG-Subreddit gepostet. Er hat demnach ein Booster-Bundle mit sechs Packs gekauft. Enthalten waren allerdings nur fünf. Eines davon besteht aber offenbar aus zwei Boostern.

Statt zehn Karten sind also satte 20 Karten in die Plastikverpackung gequetscht. Von außen ist klar zu erkennen, dass der "Doppelbooster" deutlich dicker ist als die anderen aus dem Bundle. Der User fragt sich, ob ein solcher Fehler selten genug ist, um ihn versiegelt zu lassen.

Den Post mit den Bildern findet ihr hier:

Eine tatsächliche Antwort gibt es in den Kommentaren leider nicht und auch sonst ist es sehr schwer, zu ermitteln, wie wertvoll so ein Verarbeitungsfehler sein kann. Karten mit Fehldruck werden aber immer wieder teuer gehandelt, da sie eben noch seltener sind als sowieso schon limitierte Designs.

Das Spannende ist, wie so oft, dass sich der Wert mitunter stark unterscheiden kann, je nachdem, ob der Booster geöffnet wird oder nicht. Der verschlossene "Doppelbooster" enthält zumindest mit einer winzigen Wahrscheinlichkeit ausschließlich seltene und wertvolle Karten.

Sobald er dann geöffnet wurde und nur "normale" Karten ausgespuckt hat, ist der Wert der einzelnen Karten eben deutlich geringer. Aus genau diesem Grund empfehlen einige User in den Kommentaren, das Pack versiegelt zu lassen und als kurioses Sammlerstück zu behalten.

Viele andere User wollen hingegen sehen, was in dem verlockenden "Doppelbooster" drin ist, und fordern den User auf, ihn doch endlich aufzureißen. Bisher gab es allerdings noch kein Update und keinen neuen Post. Das extradicke Pack ist also vermutlich noch versiegelt. Oder es enthielt eben doch nichts besonders wertvolles.

Was würdet ihr machen, wenn ihr einen solchen Booster ziehen würdet? Aufreißen oder versiegelt lassen?