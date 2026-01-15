Pokémon TCG-Fan findet beim Umzug von Tante und Onkel ein vor 10 Jahren verlegtes Geschenk wieder

Während eines Umzugs tauchen die unterschiedlichsten Dinge auf. Ein Pokémon-Fan hat Glück, denn in Fall seiner Tante und seines Onkels ist es ein ehemaliges Weihnachtsgeschenk.

Cassie Mammone
15.01.2026 | 19:34 Uhr

Wie die Zeit vergeht: Das Set Schicksalsschmiede ist am 4. Mai 2016 erschienen. (Bild: © Reddit tehcheez) Wie die Zeit vergeht: Das Set Schicksalsschmiede ist am 4. Mai 2016 erschienen. (Bild: © Reddit / tehcheez)

Im Weihnachtsstress kann es durchaus vorkommen, dass das eine oder andere vergessen geht. Dazu zählen auch die begehrten Geschenke. Umso mehr ist es ein glücklicher Zufall, wenn sie Jahre später wieder auf der Bildfläche erscheinen. Das ist bei einem Fan des Pokémon-Sammelkartenspiels der Fall, der beim Umzug der Tante und des Onkels wieder zu einem alten Geschenk kommt.

Pokémon TCG-Fan erhält Geschenk nach zehn Jahren

Der Redditor tehcheez bekommt sein Weihnachtsgeschenk knapp zehn Jahre zu spät. Er präsentiert seine neue alte Errungenschaft und teilt ein Foto eines schicken Blisters mit der Community:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Der Blister beinhaltet drei Boosterpackungen aus dem XY-Set “Schicksalsschmiede“ sowie einen von zwei Pins. Die möglichen Motive für die Pins sind das legendäre Pokémon Zygarde und die Mega-Entwicklung von Simsala. Das Letztere ist auf dem Foto abgebildet.

Video starten 1:22 Lego zeigt im Trailer die ersten Pokémon-Sets, die vor allem für erwachsene Fans sein sollen

Wert liegt wohl vor allem in der Nostalgie

An dieser Stelle klären wir euch meist über den Wert des entsprechenden Fundes auf. Tatsächlich wurde dieser spezifische Mega-Simsala-Blister so selten verkauft, dass sich darüber im Internet kaum Informationen finden lassen.

Moderne Blisterpackungen werden oftmals im Bereich zwischen 15 und 50 Euro angeboten. Aufgrund des zehnjährigen Alters des Schicksalsschmiede-Blisters und seines originalverpackten Zustandes dürfte sein Wert darüber liegen.

Auf Cardmarket gibt es aktuell ein Angebot für 750 Euro, was jedoch sehr unrealistisch hoch aussieht. Bei PriceCharting liegt der einzig nachweisbare Preis in einem realistischeren Bereich mit 153 US-Dollar (ca. 131 Euro). Aber auch der ist nicht gerade zuverlässig, denn das verlinkte Produkt wurde ebenfalls nicht verkauft.

Freundin eines Pokémon-Fans öffnet zum ersten Mal 2 Packs und zieht direkt Karten, bei denen wir vor Neid erblassen - zwei davon können über 250 Euro wert sein
von David Molke
Pokémon TCG-Fan findet dutzende geöffnete Booster (!) im Müll eines Geschäfts - und füllt mit den Karten seine eigenen Decks auf
von Linda Sprenger
Pokémon TCG-Glückspilz findet versiegeltes Fossil-Display aus der Kindheit bei seinen Eltern wieder - ist heute 8200 Euro wert
von Linda Sprenger

Die Kommentare unter dem Beitrag von tehcheez spiegeln die unklare Preissituation wider: Die knallharten Sammler*innen empfehlen wie immer, den Blister verschlossen zu halten. Einerseits, weil der Wert im Laufe der Zeit nur steigen könne. Andererseits, weil die Karten heute weniger begehrenswert seien und tehcheez ohnehin schon zehn Jahre durchgehalten hat, ohne den Blister zu öffnen.

Es gibt aber auch User, die anderer Meinung sind. Manche würden die Blisterpackung allein schon aufgrund des schicken Mega-Simsala-Pins aufreißen – verständlich bei einem so coolen Design. Das ist auch die hauptsächliche Verlockung für Beitrags-Ersteller*in tehcheez. Ob der Redditor das Blister in der Zwischenzeit geöffnet hat, teilt er leider nicht mit.

An der Stelle sind wir besonders gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Würdet ihr den Blister aufmachen oder nicht?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Das hätte so leicht absoluter Müll werden können Fallout-Fans feiern die 2. Staffel und speziell Episode 5

vor 49 Minuten

"Das hätte so leicht absoluter Müll werden können" Fallout-Fans feiern die 2. Staffel und speziell Episode 5
Pokémon TCG-Fan findet beim Umzug von Tante und Onkel ein vor 10 Jahren verlegtes Geschenk wieder

vor einer Stunde

Pokémon TCG-Fan findet beim Umzug von Tante und Onkel ein vor 10 Jahren verlegtes Geschenk wieder
Schwere Vorwürfe für Genshin Impact-Konkurrenz: Fans glauben, dass eine knallharte Kampfszene direkt aus God of War übernommen wurde

vor einer Stunde

Schwere Vorwürfe für Genshin Impact-Konkurrenz: Fans glauben, dass eine knallharte Kampfszene direkt aus God of War übernommen wurde
Infinity Nikki: Alle aktuellen Codes einlösen im Januar 2026   13     5

vor 2 Stunden

Infinity Nikki: Alle aktuellen Codes einlösen im Januar 2026
mehr anzeigen