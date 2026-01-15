Pokémon TCG-Fan findet beim Umzug von Tante und Onkel ein vor 10 Jahren verlegtes Geschenk wieder

Wie die Zeit vergeht: Das Set Schicksalsschmiede ist am 4. Mai 2016 erschienen. (Bild: © Reddit / tehcheez)

Im Weihnachtsstress kann es durchaus vorkommen, dass das eine oder andere vergessen geht. Dazu zählen auch die begehrten Geschenke. Umso mehr ist es ein glücklicher Zufall, wenn sie Jahre später wieder auf der Bildfläche erscheinen. Das ist bei einem Fan des Pokémon-Sammelkartenspiels der Fall, der beim Umzug der Tante und des Onkels wieder zu einem alten Geschenk kommt.

Pokémon TCG-Fan erhält Geschenk nach zehn Jahren

Der Redditor tehcheez bekommt sein Weihnachtsgeschenk knapp zehn Jahre zu spät. Er präsentiert seine neue alte Errungenschaft und teilt ein Foto eines schicken Blisters mit der Community:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Der Blister beinhaltet drei Boosterpackungen aus dem XY-Set “Schicksalsschmiede“ sowie einen von zwei Pins. Die möglichen Motive für die Pins sind das legendäre Pokémon Zygarde und die Mega-Entwicklung von Simsala. Das Letztere ist auf dem Foto abgebildet.

1:22 Lego zeigt im Trailer die ersten Pokémon-Sets, die vor allem für erwachsene Fans sein sollen

Autoplay

Wert liegt wohl vor allem in der Nostalgie

An dieser Stelle klären wir euch meist über den Wert des entsprechenden Fundes auf. Tatsächlich wurde dieser spezifische Mega-Simsala-Blister so selten verkauft, dass sich darüber im Internet kaum Informationen finden lassen.

Moderne Blisterpackungen werden oftmals im Bereich zwischen 15 und 50 Euro angeboten. Aufgrund des zehnjährigen Alters des Schicksalsschmiede-Blisters und seines originalverpackten Zustandes dürfte sein Wert darüber liegen.

Auf Cardmarket gibt es aktuell ein Angebot für 750 Euro, was jedoch sehr unrealistisch hoch aussieht. Bei PriceCharting liegt der einzig nachweisbare Preis in einem realistischeren Bereich mit 153 US-Dollar (ca. 131 Euro). Aber auch der ist nicht gerade zuverlässig, denn das verlinkte Produkt wurde ebenfalls nicht verkauft.

Die Kommentare unter dem Beitrag von tehcheez spiegeln die unklare Preissituation wider: Die knallharten Sammler*innen empfehlen wie immer, den Blister verschlossen zu halten. Einerseits, weil der Wert im Laufe der Zeit nur steigen könne. Andererseits, weil die Karten heute weniger begehrenswert seien und tehcheez ohnehin schon zehn Jahre durchgehalten hat, ohne den Blister zu öffnen.

Es gibt aber auch User, die anderer Meinung sind. Manche würden die Blisterpackung allein schon aufgrund des schicken Mega-Simsala-Pins aufreißen – verständlich bei einem so coolen Design. Das ist auch die hauptsächliche Verlockung für Beitrags-Ersteller*in tehcheez. Ob der Redditor das Blister in der Zwischenzeit geöffnet hat, teilt er leider nicht mit.

An der Stelle sind wir besonders gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Würdet ihr den Blister aufmachen oder nicht?