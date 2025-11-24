Pokémon TCG-Fan nimmt sich das erste Mal beim Booster-Öffnen auf, zieht direkt ultra-seltene Karte und seine Reaktion ist göttlich

Wie es der Zufall so will, zieht ein Pokémon-Fan Sammelkarte im Wert von 200 Euro, als er sich das erste Mal beim Öffnen der Boosterpackungen filmt.

Cassie Mammone
24.11.2025 | 07:08 Uhr

Eine ordentliche Portion Glück macht die Videoaufnahme eines Pokémon-Fans so richtig köstlich. (Bild: © The Pokémon Company OLM) Eine ordentliche Portion Glück macht die Videoaufnahme eines Pokémon-Fans so richtig köstlich. (Bild: © The Pokémon Company / OLM)

Sammelkartenspiele wie das von Pokémon basieren oftmals auf Glück. Das trifft auf die Kartenduelle zu, die voller Effekte stecken, die ausgewürfelt werden müssen. Die Sache mit dem Glück beginnt oftmals aber schon viel früher: beim Öffnen der Boosterpackungen. Das Pokémon TCG hat zahlreiche Seltenheitsstufen eingeführt, sodass unser Glückszentrum im Gehirn bei besonders seltenen Karten doppelt und dreifach anspringt.

Pokémon-Fan filmt sich das erste Mal und hat direkt ein Riesenglück

Video starten 1:33 Der erste Trailer des PokéPark Kanto in Japan

Als der Redditor SoggyArcher7087 sich das erste Mal dafür entscheidet, sich beim Öffnen der Pokémon-Boosterpackungen zu filmen, zieht er direkt aus der ersten Packung eine ultra-seltene Karte.

Seine ehrlich überraschte und begeisterte Reaktion darauf ist so nahbar, dass wir direkt mitfühlen:

SoggyArcher7087 zieht eine Lugia-V-Karte der Seltenheitsstufe “Special Illustration Rare“.

Details zur Karte:

  • Name: Lugia V
  • Seltenheitsstufe: Special Illustration Rare (zwei Goldsterne)
  • Nummer: 186
  • Set: Silberne Sturmwinde

Für eine gut erhaltene Lugia-V-Karte müsst ihr auf Verkaufsplattformen wie Cardmarket locker 200 Euro auf den Tisch legen. Sobald die Karten gegradet, also von Drittunternehmen bewertet wurden, kann der Preis sogar in die Tausender aufsteigen.

Die Lugia-V-Karte wurde Anfang Jahr noch in kompetitiven Lugia-und-Aeropteryx-Decks gespielt. Die Stärke gepaart mit der Seltenheit der Karte führt in der Regel zu einem solch stolzen Preisschild. Immerhin gibt es auch eine weniger seltene Variante der Karte mit der Nummer 138 aus demselben Set, die deutlich günstiger (unter zehn Euro) daherkommt.

Seltenste Karte aus dem Set

In den Kommentaren unter dem Reddit-Beitrag entdecken wir vor allem eines: Glückwünsche zum glücklichen Pull.

Einige User kommentieren auch begeistert den Fakt, dass SoggyArcher7087 im Video sein zweites Päckchen überhaupt aus dem Silberne-Sturmwinde-Set öffnet und direkt die wertvollste Karte daraus zieht. Mit einem ordentlichen Abstand im Preis sitzt Rayquaza VMAX auf dem zweiten Platz. Eine solche Karte erhaltet ihr in gutem Zustand ab “nur“ 60 Euro.

Welches war euer glücklichster Moment beim Boosterpackungen-Öffnen?

