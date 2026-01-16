Pokemon TCG-Fan verkauft wertvolle Karten während Abhängigkeit, ist jetzt 8 Jahre clean und findet ausgerechnet sein Glurak wieder

Zum Wochenausklang haben wir eine Geschichte aus der Pokémon TCG-Community für euch, die ein Sammler des beliebten Kartenspiels vor wenigen Tagen im dazugehörigen Subreddit geteilt hat. Und diese hat nicht nur uns berührt, sondern etliche andere TCG-Fans ebenfalls.
Content-Warnung: In den folgenden Abschnitten geht es um die Themen Drogen- und Alkoholsucht.
Pokémon TCG-Fan kämpfte 8,5 Jahre mit seiner Abgängigkeit, fängt jetzt wieder mit dem Sammeln an
Harte Geschichte mit Happy-End: Redditor "Disastrous_Reach7690" teilt im Pokémon TCG-Subreddit, dass er viele Jahre lang an einer Drogen- und Alkoholsucht litt.
Um sich Substanzen besorgen zu können, verkaufte er vor achteinhalb Jahren "einen ganzen Ordner voller fast neuwertiger Basiskarten-Holos" für 60 US-Dollar, nach heutigem Wechselkurs sind das circa 51 Euro.
Mittlerweile ist "Disastrous_Reach7690" clean. Über Weihnachten besuchte der TCG-Fan seine Familie und stieß schließlich auf einen Kindheitsschatz, der seine Sucht überdauern konnte. Ausgerechnet sein seltenes Glurak, das aus dem japanischen Basis-Set aus dem Jahr 1996 zu stammen scheint, verkaufte er damals nicht.
Nach seiner jahrelangen Sucht reagierte der Sammler entsprechend emotional auf seine Wiederentdeckung:
Mein Vater wollte, dass ich meinen Kleiderschrank ausmiste und die alten Kindheitssachen aussortiere. Ich war fast fertig und wollte gerade wieder losfahren, als ich beschloss, noch eine letzte Kiste durchzusehen… und da fand ich das hier. Ich kann das beklemmende Gefühl, das mir in die Kehle schoss, kaum beschreiben, aber es war tiefgreifend und mir steigen immer noch die Tränen in die Augen.
Der Fund hat den Reddit-User so motiviert, dass er jetzt wieder mit dem Sammeln anfangen möchte. Er sei es sich selbst schuldig, schreibt er in seinem Beitrag. "Ich kaufte mir die erste Box, die ich finden konnte [...], ein paar Hüllen/Loader und einen neuen Ordner", fährt er fort.
Andere Rückseite? Falls ihr euch übrigens wundert, warum die Rückseite der japanischen Glurak-Karte des Redditors anders aussieht als die Backprints, die wir sonst kennen: Hierbei handelt es sich um ein sogenanntes "Old Back".
Zur Einführung des Sammelkarten-Spiels im Jahr 1996 hieß das Pokémon-Franchise in Japan noch "Pocket Monsters" – deshalb auch der entsprechende Schriftzug auf der Rückseite des Gluraks von "Disastrous_Reach7690".
Das japanische Holo-Glurak von "Disastrous_Reach7690" ist den Fotos nach zu urteilen bereits ein wenig in Mitleidenschaft gezogen. Es weist mehrere Kratzer auf, dennoch dürfte die Karte noch zwischen 150 und 300 Euro wert sein. Wir gehen aber einfach mal davon aus, dass der glückliche Glurak-Besitzer seinen Kindheitsschatz behalten möchte. Der emotionale Wert ist hier natürlich unbezahlbar.
Welche Pokémon TCG-Schätze habt ihr noch im Keller oder auf dem Dachboden?
