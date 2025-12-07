"PokéMini" - Das sind die wohl kleinsten Pokémon Sammelkarten, die ihr je sehen werdet

Hier könnt ihr eine schicke Flamara-Karte im Vergleich zu einer 2-Kanadische-Dollar-Münze sehen. (Bild: © Instagram / ga1actic_muffin)

Pokémonkarten gibt es wie Sand am Meer. Selbst wenn ihr denkt, alles gesehen zu haben, kommen immer wieder interessante Entdeckungen zum Vorschein – seien es besonders auffällige offizielle Motive oder beeindruckende Fan-Kreationen. Ein oder eine Künstler*in hat sich auf eine etwas andere Art von Pokémonkarten spezialisiert, die ihr so womöglich noch nie gesehen habt.

Fan erstellt Miniaturversionen der Pokémon Sammelkarten

Der oder die Künstler*in ga1actic_muffin hat sich vor einiger Zeit etwas Besonderes für Fans des Pokémon-Sammelkartenspiels überlegt. Und zwar hat ga1actic_muffin Miniaturen der Basiskarten gebastelt, die dem Original verdächtig ähnlichsehen, doch mit einer Ausnahme:

Die Karten sind gerade einmal so groß wie eine Münze! In diesem Reel könnt ihr euch so eine Booster-Öffnung der Minikarten zu Gemüte führen:

Die “PokéMini“-Karten kommen in Boostern daher, die natürlich ebenfalls ganz klein sind – inklusive passender Kartonboxen für die Packungen! Damit ist beim Öffnen der Booster ein originalgetreues Gefühl sichergestellt.

Die Karten eignen sich zum Sammeln, Ausstellen und Verschenken. Wir finden aber auch einfach die Idee so cool, dass wir den Anblick der kleinen Karten unbedingt mit euch teilen wollten.

Mehr Eindrücke der Mini-Karten: Der oder die Künstler*in hat einen eigenen Account auf Instagram mit einer kleinen Fangemeinde von 5.000 Followern. Dort setzt ga1actic_muffin die “PokéMini“-Karten immer wieder schick in Szene und teilt sowohl Fotos als auch Videos von ihnen.

Hier könnt ihr zum Beispiel eine Bisaflor-Karte der ersten Edition aus dem Basis-Set sehen. Neben ihr sind die Mini-Version inklusive einer kanadischen 2-Dollar-Münze für den Größenvergleich aufgestellt:

Zum Spielen eignen sich die “PokéMini“-Karten zwar nicht, doch Sammler*innen könnten durchaus ihre Freude daran haben, ihre Lieblingskarten inklusive Mini-Version schick zur Schau zu stellen.

Bei den vielen Pokémonkarten, die es mittlerweile gibt, könnte das Projekt unendlich lange weitergehen. Bisher hat ga1actic_muffin lediglich Karten aus dem Basis-Set verkleinert. Es wäre jedoch auch spannend, die schicken EX-Karten in der detailgetreuen winzigen Version zu sehen. Oder was meint ihr?

Wie gefallen euch die “PokéMini“-Karten? Tolle Idee für Sammler*innen oder wüsstet ihr gar nicht, was ihr damit anfangen solltet?