Tausende feiern diese Pokémon-Karte, weil sie an einen berühmten Zeichentrick-Charakter erinnert

Das im Oktober 2025 erschienene Pokémon-Legenden: Z-A brachte eine Reihe von neuen Mega-Entwicklungen für verschiedene Pokémon mit sich. Eine davon sorgt auch als Sammelkarte für Aufsehen. Der Grund dafür ist das Design, dass an einen ganz bestimmten Cartoon-Seestern erinnert.
Mega-Starmie sieht aus wie Patrick in Netzstrumpfhosen
Das Wasser-Psycho-Pokémon Starmie dürften so ziemlich alle Pokémon-Fans kennen. Der schwimmende Seestern ist die letzte Entwicklungsstufe von Sterndu und existiert schon seit der ersten Generation.
In Pokémon-Legenden: Z-A bekam Starmie erstmals eine Mega-Entwicklung zu Mega-Starmie verpasst. Die Design-Änderung wurde dabei von Anfang an kontrovers diskutiert.
Zwei untere Zacken von Starmie wurden nämlich so verlängert, dass sie gewissermaßen zu Beinen werden. Zwei weitere Zacken fungieren als Arme. Das Pokémon hüpft also nicht mehr umher, sondern läuft auf zwei Beinen herum. Für manch Fan sah das durchaus verstörend aus.
Die Mega-Entwicklung von Starmie hat es inzwischen auch ins Pokémon-Sammelkartenspiel geschafft, wird da allerdings mit einer besonderen Pose dargestellt. Mega-Starmie steht breitbeinig da und hat die "Hände" angewinkelt auf der "Hüfte" abgelegt.
Was vermutlich einfach eine Art "Powerpose" sein soll, erinnert viele Pokémon-Fans unweigerlich an einen anderen Cartoon-Seestern, der mit derselben Pose zum Meme wurde: Patrick Star in Netzstrumpfhosen aus dem SpongeBob Schwammkopf-Film.
Die Ähnlichkeit ist dabei kaum zu übersehen:
Ein paar User schreiben in den Kommentaren zwar, dass Mega-Starmie wohl eher eine Hommage an Ultraman oder Starman sein soll, das ändert aber nichts daran, dass die meisten wohl nur noch an den aufreizenden Patrick denken können, wenn sie die Karte sehen.
Unabhängig davon, ob den Fans das Design nun gefällt oder nicht, dürfte schon jetzt feststehen, dass die Karte zu einem begehrten Sammlerstück wird. Es kommt nunmal nicht oft vor, dass man sich einen SpongeBob-Nachahmer in die eigene Pokémon-Sammlung holen kann.
Was haltet ihr von dem Design von Mega-Starmie?
