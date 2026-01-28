Disney Dreamlight Valley: Susi und Strolch-Update steht in den Startlöchern und das ist der voraussichtliche Release-Termin

Bald erscheint das kostenlose Update zum Klassiker Susi und Strolch für Disney Dreamlight Valley (Bild © Disney)

Disney Dreamlight Valley wird auch 2026 mit neuen kostenlosen Updates versorgt. Dank der offiziellen Roadmap wissen wir bereits, wohin die Reise als Nächstes geht und wann der Patch ungefähr erscheinen sollte.

Nächster Halt: Susi und Strolch

Das erste kostenlose Update 2026 bringt Inhalte zum Zeichentrick-Klassiker Susi und Strolch ins Spiel. Üblicherweise gibt es zwei Charaktere pro Update, allerdings sind auch Ausnahmen möglich. Beim letzten Patch kam Prinzessin Cinderella beispielsweise allein.

0:48 Disney Dreamlight Valley feiert den Einzug von Cinderella in euer Dorf

Autoplay

Die zwei namensgebenden Hauptcharaktere sind natürlich naheliegend, aber Gameloft könnte die beiden auch aufteilen, um Futter für ein späteres Update in der Hinterhand zu behalten. Ungewöhnlich wäre das nicht. Stitch wartet seit dem Release des Spiels beispielsweise bis heute auf seine beste Freundin Lilo.

Falls sowohl Susi, als auch Strolch als vollwertige Charaktere ins Spiel kommen, haben sie ihren bisherigen Artgenoss*innen aus dem Disney-Universum einiges voraus. Fellnasen wie Max aus Arielle oder Nana aus Peter Pan sind nämlich "nur" als Critter im Spiel, also als Haustiere im Stil von Hasen, Eichhörnchen oder Schildkröten.

In den sozialen Medien erinnert das Studio an den anstehenden Susi und Strolch-Release mit den Worten “Es ist definitiv Liebe in der Luft, zusammen mit ein paar leckeren Spaghetti und Fleischbällchen” (via Twitter/X).

Ein bestätigtes Release-Datum gibt es noch nicht, allerdings endet der aktuelle Sternenpfad zum vergangenen Cinderella-Update am 9. Februar. Erfahrungsgemäß erscheinen kommende Updates kurz darauf, ein oder zwei Wochen später, immer an einem Mittwoch.

Im aktuellen Fall würde das bedeuten, dass der Susi und Strolch-Patch frühestens am 11. Februar veröffentlicht werden dürfte. Denkbar wäre auch eine Woche später, am 18. Februar 2026, zumindest wenn Gameloft nicht zu stark von ihrer bisherigen Terminplanung abweicht.

In den kommenden Monaten sind neben dem Hunde-Epos noch zwei weitere Updates bereits angeteast. So kommen noch im Frühling 2026 Inhalte zu Pocahontas ins Spiel, während im Sommer mehr Hercules-Content geplant ist.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf Susi und Strolch und welche Charaktere wünscht ihr euch als Nächstes für Disney Dreamlight Valley?