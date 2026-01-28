Disney Dreamlight Valley: Susi und Strolch-Update steht in den Startlöchern und das ist der voraussichtliche Release-Termin

Die aktuelle Cinderella-Season neigt sich ihrem Ende zu und das sagt uns, wann das nächste Gratis-Update vermutlich erscheint.

Maximilian Franke
28.01.2026 | 17:55 Uhr

Bald erscheint das kostenlose Update zum Klassiker Susi und Strolch für Disney Dreamlight Valley (Bild © Disney) Bald erscheint das kostenlose Update zum Klassiker Susi und Strolch für Disney Dreamlight Valley (Bild © Disney)

Disney Dreamlight Valley wird auch 2026 mit neuen kostenlosen Updates versorgt. Dank der offiziellen Roadmap wissen wir bereits, wohin die Reise als Nächstes geht und wann der Patch ungefähr erscheinen sollte.

Nächster Halt: Susi und Strolch

Das erste kostenlose Update 2026 bringt Inhalte zum Zeichentrick-Klassiker Susi und Strolch ins Spiel. Üblicherweise gibt es zwei Charaktere pro Update, allerdings sind auch Ausnahmen möglich. Beim letzten Patch kam Prinzessin Cinderella beispielsweise allein.

Video starten 0:48 Disney Dreamlight Valley feiert den Einzug von Cinderella in euer Dorf

Die zwei namensgebenden Hauptcharaktere sind natürlich naheliegend, aber Gameloft könnte die beiden auch aufteilen, um Futter für ein späteres Update in der Hinterhand zu behalten. Ungewöhnlich wäre das nicht. Stitch wartet seit dem Release des Spiels beispielsweise bis heute auf seine beste Freundin Lilo.

Falls sowohl Susi, als auch Strolch als vollwertige Charaktere ins Spiel kommen, haben sie ihren bisherigen Artgenoss*innen aus dem Disney-Universum einiges voraus. Fellnasen wie Max aus Arielle oder Nana aus Peter Pan sind nämlich "nur" als Critter im Spiel, also als Haustiere im Stil von Hasen, Eichhörnchen oder Schildkröten.

In den sozialen Medien erinnert das Studio an den anstehenden Susi und Strolch-Release mit den Worten “Es ist definitiv Liebe in der Luft, zusammen mit ein paar leckeren Spaghetti und Fleischbällchen” (via Twitter/X).

Disney Dreamlight Valley verrät in eurem persönlichen WrapUp, wie viel Gold ihr 2025 bei Dagobert gelassen habt und wer eure Lieblingscharaktere sind
von Maximilian Franke
Disney Dreamlight Valley: Die Kürbis-Leidenschaft der Community ist jetzt offiziell bewiesen und auch ich bin Teil des Problems
von Maximilian Franke
Disney Dreamlight Valley-Event Das schwebende Winterfest: So löst ihr alle Rätsel und schnappt euch die Belohnungen
von Maximilian Franke

Wann erscheint das Susi und Strolch-Update?

Ein bestätigtes Release-Datum gibt es noch nicht, allerdings endet der aktuelle Sternenpfad zum vergangenen Cinderella-Update am 9. Februar. Erfahrungsgemäß erscheinen kommende Updates kurz darauf, ein oder zwei Wochen später, immer an einem Mittwoch.

Im aktuellen Fall würde das bedeuten, dass der Susi und Strolch-Patch frühestens am 11. Februar veröffentlicht werden dürfte. Denkbar wäre auch eine Woche später, am 18. Februar 2026, zumindest wenn Gameloft nicht zu stark von ihrer bisherigen Terminplanung abweicht.

In den kommenden Monaten sind neben dem Hunde-Epos noch zwei weitere Updates bereits angeteast. So kommen noch im Frühling 2026 Inhalte zu Pocahontas ins Spiel, während im Sommer mehr Hercules-Content geplant ist.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf Susi und Strolch und welche Charaktere wünscht ihr euch als Nächstes für Disney Dreamlight Valley?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Disney Dreamlight Valley

Disney Dreamlight Valley

Genre: Simulation

Release: 05.12.2023 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, iOS)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 6 Tagen

Disney Dreamlight Valley verrät in eurem persönlichen WrapUp, wie viel Gold ihr 2025 bei Dagobert gelassen habt und wer eure Lieblingscharaktere sind

vor 6 Tagen

Disney Dreamlight Valley: Die Kürbis-Leidenschaft der Community ist jetzt offiziell bewiesen und auch ich bin Teil des Problems

vor einer Woche

Disney Dreamlight Valley-Event Das schwebende Winterfest: So löst ihr alle Rätsel und schnappt euch die Belohnungen

vor 2 Wochen

Disney Dreamlight Valley-Rezepte: Alle 468 Gerichte und versteckte Zutaten zum Kochen – mit Wishblossom Ranch-DLC

vor 3 Wochen

Disney Dreamlight Valley: Neuer Gratis-Code schenkt euch heute endlich Item, das versehentlich schon zu Weihnachten angekündigt wurde
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
PS Plus Essential im Februar 2026: Das sind die 4 neuen Bonus-Spiele

vor 2 Minuten

PS Plus Essential im Februar 2026: Das sind die 4 neuen Bonus-Spiele
Streamerin zockt Stardew Valley in Anzug, der Schmerzen bereitet und plötzlich wird selbst Gemüse ernten zur körperlichen Qual

vor 20 Minuten

Streamerin zockt Stardew Valley in Anzug, der Schmerzen bereitet und plötzlich wird selbst Gemüse ernten zur körperlichen Qual
Pokémon TCG: Vater entdeckt Holo-Glurak-Karte für 1,67 Euro auf Flohmarkt, nimmt sie kurzerhand mit - Ein Rabatt von 98,7%!

vor 43 Minuten

Pokémon TCG: Vater entdeckt Holo-Glurak-Karte für 1,67 Euro auf Flohmarkt, nimmt sie kurzerhand mit - "Ein Rabatt von 98,7%!"
Steam schenkt euch jetzt 3 Spiele auf einen Schlag - aber ihr habt nicht viel Zeit, sie euch gratis zu schnappen

vor einer Stunde

Steam schenkt euch jetzt 3 Spiele auf einen Schlag - aber ihr habt nicht viel Zeit, sie euch gratis zu schnappen
mehr anzeigen