Pokémon TCG Pocket bekommt neuen Kartentyp, der jedes Deck verändern könnte

Diese Karte verrät mehr, als man auf den ersten Blick sieht.

In wenigen Tagen wird Pokémon Trading Card Game Pocket endlich wieder um neue Boosterpacks erweitert. Dann gibt es endlich wieder viele neue Karten, die wir sammeln und im Kampf einsetzen können. Allerdings werden sie sich wohl nicht nur auf Pokémon, Unterstützer und Items beschränken, sondern einen neuen Kartentyp einführen, den wir so schon aus dem originalen Sammelkartenspiel kennen.

Pachirisu-Karte verrät neuen Kartentyp

Darum geht's: Am 30. Januar erscheinen mit der A2-Erweiterung "Kollision von Raum und Zeit" die zwei neuen Boosterpacks zu Dialga und Palkia – die legendären Pokémon aus den Editionen Diamant und Perle. In einem Trailer wurden uns bereits erste Karten vorgestellt. Und wer bei der Pachirisu-Karte genau hinschaut, findet noch eine weitere spannende Information:

0:49 Pokémon TCG Pocket enthüllt neue Erweiterung und zeigt erste Karten

Vielleicht ist es euch aufgefallen: Die Pachirisu-Karte wird so deutlich gezeigt, dass wir den Beschreibungstext der Attacke lesen können, in dem ein neuer Kartentyp erwähnt wird. Dort heißt es grob übersetzt:

"Wenn dieses Pokémon ein Pokémon-Tool trägt, fügt dieser Angriff 40 zusätzliche Schadenspunkte zu."

Bei den Pokémon-Tools handelt es sich um eine weitere Sorte Trainerkarten, die im physischen Kartenspiel auf Deutsch "Pokémon-Ausrüstung" genannt werden. Im Grunde sind es Items, die wir an ein Pokémon anlegen können und verschiedene Effekte nach sich ziehen. Es funktioniert also in etwa so wie die getragenen Items (zum Beispiel Beeren) in den RPG-Spielen oder wie die Fähigkeiten, nur dass sie als Karte gezogen und ausgespielt werden müssen.

Wie die Pokémon-Ausrüstungen in Pokémon TCG Pocket im Detail funktionieren und wie viele Karten es davon geben wird, werden wir am 30. Januar erfahren, wenn das A2-Set an den Start gibt. Da die Pachirisu-Karte zu den neuen Karten zählt, erscheint es nur logisch, dass zeitgleich erste Ausrüstungs-Karten ins Spiel kommen.

Die neuen Pokémon-Tools bedeuten nicht nur mehr neue Karten zu sammeln, sondern auch viele neue mögliche Strategien. Je nachdem, welche Ausrüstungs-Karten ins Spiel kommen, könnten die Effekte in Kombination mit bestimmten Pokémon oder gar ganzen Decks die Meta ordentlich durcheinanderbringen – mehr noch, als es neue Sets durch neue Karten ohnehin schon in der Regel tun.

Der neue Kartentyp scheint nicht die einzige Neuerung zu sein, die die A2-Erweiterung in Pokémon Trading Card Game Pocket mit sich bringen wird. Wie es aussieht, wird auch eine neue Seltenheitsstufe hinzugefügt. Mehr dazu lest ihr im oben verlinkten Artikel.

Was sagt ihr zu den Pokémon-Tools? Freut ihr euch über diesen neuen Kartentyp? Habt ihr vielleicht aus dem physischen Kartenspiel Karten, die ihr unbedingt auch in Pocket sehen wollt?