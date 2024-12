Pokémon TCG Pocket: Das sind die aktuell stärksten Decks in der Erweiterung "Mysteriöse Inseln"

Mit Mysteriöse Inseln gibt es auch eine Änderung an der Meta von Pokémon TCG Pocket.

Pokémon TCG Pocket wurde um 68 unterschiedliche Karten (+18 Varianten) erweitert – alles dank dem neuen Booster-Pack "Mysteriöse Inseln". Dank der neuen Karten gibt es aber auch schon einige neue Metadecks, die ihr jetzt ausprobieren und spielen könnt. Wie diese aussehen und wie stark sie wirklich sind, erfahrt ihr hier.

Das sind die neuen Metadecks im Booster "Mysteriöse Inseln"

Es kristallisieren sich derzeit vor allem drei neue Decks heraus oder zumindest Anpassungen bestehender Decks, die ihr mit den neuen Karten ausprobieren solltet:

Celebi ex-Deck

Dank Celebi-ex gibt es eine neue starke Pflanzen-Karte.

Diese Karten benötigt ihr:

2x Celebi-ex

2x Serpifeu

2x Efosera

2x Serpiroyal

1x Moruda

2x Forschung des Professors

2x Pokéball

1x X-Initiative

2x Trank

2x Sabrina

2x Erika (oder 1x Leaf und nur 1x Erika)

Das macht das Deck besonders stark: Das Celebi ex-Deck ist das einzige, das abseits von den Trainer-Karten nur auf neue Pokémon setzt. Die synergie zwischen Celebi ex und Serpiroyal sorgt dafür, dass jede Energie auf einem Pflanzenpokémon doppelt zählt. So habt ihr bereits nach zwei Energie schon vier Münzwürfe, nach drei Energie schon sechs Münzwürfe und so weiter für den Celebi ex-Angriff zur Hand.

Zusätzlich dazu könnt ihr Moruda als starken Basic-Tank nutzen, um Celebi sowie Serpiroyal im Hintergrund aufzubauen. Das einzige, was das Deck aktuell noch zurückhält ist, dass der Aufbau der Karten etwas langsam sein kann, vor allem wenn ihr Celebi zu spät zieht.

Mewtu ex & Mew ex-Deck

Mew ex ergänzt jedes Mewtu ex um eine neue Taktik.

Diese Karten benötigt ihr:

1x Mewtu ex

1x Mew ex

2x Trasla

2x Kirlia

2x Guardevoir

2x Forschung des Professors

2x Pokéball

2x X-Initiative

2x Trank

2x Sabrina

1x Giovanni

1x Abenteurer-Neuling

Das macht das Deck besonders stark: Im Grunde ist es nur eine Erweiterung des bereits bestehenden Decks. Aber Mew ist dank der Attacke Genom-Hacking äußerst stark und kann viele Pokémon besiegen, bevor diese ihre stärksten Attacken ausführen können.

Spielerisch und am Aufbau ändert sich zudem nicht viel mit dem Deck. Es geht weiterhin darum, Guardevoir zu bekommen und so dann schnell Psycho-Energie auf euer Mewtu zu bekommen. Jetzt seid ihr mit dem Mew aber noch einmal flexibler als zuvor.

Misty-Deck mit Aquana

Misty-Decks bekommen mit Aquana noch mehr Flexibilität.

Diese Karten benötigt ihr:

2x Sterndu

2x Starmie ex

2x Arktos ex

1x Evoli

1x Aquana (Mysteriöse Inseln)

2x Forschung des Professors

2x Pokéball

1x X-Initiative (oder 1x Leaf)

2x Trank

2x Misty

2x Sabrina

1x Giovanni (oder 1x Rote Karte oder 1x X-Initiative)

Das macht das Deck besonders stark: Wie bei allen anderen Wasser-Decks dreht sich natürlich alles um Misty und erfolgreichen Münzwürfen. Auch mit Mysteriöse Inseln bleibt diese Taktik weiterhin in der Meta des Spiels bestehen.

Jetzt gibt es aber ein weiteres Pokémon, das ihr mitnehmen könnt, um zum Beispiel Sabrina-Taktiken des Gegners entgegen zu wirken oder Pokémon besser austauschen zu können. Denn mit dem neuen Aquana könnt ihr während eures Zuges beliebig oft Wasser-Energie von euren Pokémon auf der Bank entziehen und auf euer aktives Pokémon setzen.

Die hier angegebene Variante ist nur eine von vielen. Dank Misty könnt ihr eigentlich jedes Wasser-ex-Pokémon spielen, da es nur darum geht, so schnell wie möglich, Energie auf die Pokémon zu bekommen.

Was ist mit den restlichen Decks? Es gibt auch noch weitere Karten aus der neuen Erweiterung, die sicherlich ihren Nutzen haben können. Allen voran wären das das neue Kokowei, das ein guter Konter gegen die Serpiroyal/Celebi ex-Strategie ist, sowie das Tauros, das generell ein ex-Killer ist.

Diese Karten könnt ihr aber eher zu einem Deck hinzufügen, statt drum herum ein Deck aufzubauen. Die anderen ex-Karten, wie Garados, Tauboss und Aerodactyl müssen ihr Potential noch zeigen, aber sie haben sich nicht direkt so durchgesetzt, wie die obenstehenden Decks.

Wie findet ihr die neuen Karten? Habt ihr jetzt schon genug von der neuen Celebi-Meta?