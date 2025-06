Pokémon TCG Pocket: Das sind die 4 stärksten Decks im neuen A3B-Set "Evoli-Hain"

Wir zeigen euch hier aktuelle Decks mit Karten aus Evoli-Hain, die potentiell zu Meta-Decks werden könnten.

Pokémon TCG Pocket hat ein neues Set an den Start gebracht und lässt euch den Evoli-Hain (Codename A3B) erkunden. Wir zeigen euch hier die besten Decks, die ihr aktuell mit Karten aus der neuen Erweiterung bauen könnt.

Das sind die vielversprechendsten Decks im Booster "Evoli-Hain"

Bei den folgenden Decks versuchen wir vor allem die neuen Karten aus Evoli-Hain zu nutzen oder zu schauen, wo sie sinnvoll bereits bestehende Decks erweitern können. Aktuell scheinen die Karten aus dem Deck (vor allem die Evoli-Karten) aber eher auf der schwächeren Seite zu sein und bringen wahrscheinlich keine große Veränderung in die Meta. Am vielversprechendsten wirkt aktuell Primarene ex und die Ergänzung von Tali in bestehende Fuegro-Decks.

0:43 Pokémon TCG Pocket enthüllt neues Booster-Set und stellt Evoli ins Rampenlicht

Die aktuelle Meta findet ihr hier:

Dragoran ex

Dragoran ex hat einen richtig starken Angriff, dessen Nachteil wir auch umgehen können.

Diese Karten benötigt ihr:

2x Dratini (EH)

1x Dragonir (EH)

2x Dragoran ex (EH)

2x Relaxo (LT)

2x Leaf

1x Mars

1x Enigmara

1x Zyrus

2x Barry

2x Sonderbonbon

2x Forschung des Professors

2x Pokéball

So spielt ihr das Deck: Während ihr Relaxo vor allem als Wand oder überraschenden Schadensoutput durch Barry verwendet, setzt das Deck voll auf die Schlagkraft von Dragoran ex. Mit 180 Schaden kann diese Karte eigentlich jedes andere ex-Pokémon mit einem Schlag besiegen.

Eine weitere Variante des Decks könnte es sein, Fossilien zu nutzen. In Kombination mit Leaf und dem Fossil könnt ihr den Effekt umgehen, dass Dragoran ex nicht in der nächsten Runde wieder angreifen kann.

Primarene ex

Primarene ex ist neu dabei und kann zu einer neuen Meta-Karte werden.

Diese Karten benötigt ihr:

2x Robball (HF)

1x Marikeck (HF)

2x Primarene ex (EH)

2x Palkia ex (KR) oder 2x Arktos ex (UG)

1x Mars

1x Enigmara

1x Rot

1x Sabrina

2x Tali

2x Misty

2x Sonderbonbon

2x Forschung des Professors

1x Pokéball

So spielt ihr das Deck: Dank Tali und Misty kann Primarene ex zu einer Killermaschine werden. Denn nicht nur macht sie 40 Schaden für jede Wasser-Energie, sondern bekommt noch einmal extra 30 Schaden dank des neuen Supporters. Und wenn ihr dafür nicht die richtigen Karten auf der Hand habt, könnt ihr immer noch Palkia oder Arktos verwenden, um so Schaden zu machen, während ihr das Primarene im Hintergrund vorbereitet.

Fuegro ex

Dank Tali steht endlich Fuegro ex im Vordergrund dieses Decks.

Diese Karten benötigt ihr:

1x Glumanda (GF)

1x Glutexo (GF)

1x Glurak ex (GF)

2x Flamiau (HF)

1x Miezunder (HF)

2x Fuegro ex (HF)

2x Pokéball

2x Forschung des Professors

1x Lilly

1x Enigmara

2x Tali

2x Sonderbonbons

1x Sabrina

1x Mars

So spielt ihr das Deck: Die Variante ist relativ bekannt in der Meta aber dank Tali setzen wir auf 2 Fuegro ex statt 2 Glurak ex. Ihr könnt so nämlich mithilfe des neuen Supporters bis zu 170 Schaden pro Runde mit eurem Fuegro machen, was die meisten Pokémon auf einen Schlag erledigt. Und als zweite Strategie habt ihr immer noch das Glurak ex, das schnell aufgepowert werden kann dank seiner Attacke und den Sonderbonbons.

Pokusan und Sabbaione

Diese Karten benötigt ihr:

2x Hokumil (EH)

2x Pokusan (EH)

2x Flauschling (EH)

2x Sabbaione (EH)

2x Pokéball

2x Forschung des Professors

1x Enigmara

1x Sabrina

1x Mars

2x Giftstich

1x Riesige Robe

1x Rot

1x Rote Karte

So spielt ihr das Deck: Ob dieses Deck wirklich in der Meta ankommt, muss sich zeigen, aber wir haben aktuell unseren Spaß damit. Ihr müsst so oft wie möglich "Süße Staffel" anwenden, damit ihr das Pokusan aufladet. Zusätzlich kann Sabbaione bereits beim zweiten Angriff mit 90 Schaden aufwarten, was eure Gegner*innen daran hindern könnte, ihr Deck aufzubauen.

Zusätzlich wäre es auch noch möglich, eine Evoli-Linie mit Psiana oder Feelinara mitzunehmen.

Es muss sich zeigen, wie sich die neuen Karten in der aktuellen Meta einfügen. Unserer Meinung nach ist das Set etwas schwächer, was vor allem daran liegt, dass viele der neuen Karten entweder zu wenig auf dem Kasten habend oder mit extra Nachteilen daherkommen.

Wie sehen eure Decks mit den neuen Karten aus der A3B-Erweiterung Evoli-Hain aus?